Enfado e indignación por lo que pasó en el Olimpia-Victoria: "vergüenza"

Victoria no se presentó al juego ante Olimpia y desató comentarios: hay enfado por la situación que se vive en la Jaiba Brava.
Luego de que el Victoria no se presentara en el Nacional, medios y periodistas catrachos se pronunciaron.
Desde Mi Pasión HN: "Olimpia solo se presentará para ganar tres puntos que lo deja líder de las vueltas regulares... Victoria no se presentó y esto es vergonzoso...".
"Jugadores y cuerpo técnico no soportan jugar y que no les paguen", expuso Américo Navarrete en sus redes.
Nelson García, jefe de redacción en LA PRENSA: "¿Culpables? Primero, la directiva de Victoria. Son unos impresentables, se burlaron de sus jugadores y de sus familias. Más de cuatro meses sin pagarles. Luego, la Liga Nacional. Desde hace tres meses sabían que la directiva de Victoria no le pagaba a sus jugadores. ¿Qué hicieron? Nada".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Episodio funesto para el fútbol hondureño... No les han pagado en todo el torneo ni a jugadores y cuerpo técnico. Extranjeros como Granja ya le cortaron la energía. Lo de la directiva del Victoria es una vergüenza".
Mario Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO: "Olimpia ganó por default (3-0) ante el Victoria que no se presentó. Vergüenza de gestión de la junta directiva ceibeña y la Liga Nacional también tienen mucho que ver porque ellos están enterados de todo lo que sucede con los equipos y se hacen los ciegos".
El periodista Elder Reynel: "Olimpia ganó ante Victoria por default luego de la no presentación de la visita. Los albos cierran líderes. La Liga Nacional queda una vez más en vergüenza".
El periodista Óscar Funes: "Como fútbol, esto es tocar fondo. Los dirigentes tienen que estar realmente preocupados y ocupados. Más allá de que cada equipo es responsable de sus finanzas, queda comprobado que al haber tantos clubes con problemas económicos, el modelo de negocio fracasó. Necesita reinventarse nuestro fútbol con gente creativa y con aptitudes acorde a la exigencia del fútbol mundial".
Johan Raudales, periodista de DIEZ: "La Liga y las selecciones de Honduras están muertas. No somos la mejor liga de Centroamérica, solo la vergüenza".
"¡Penoso! Olimpia-Victoria no se jugará porque los ceibeños no se presentaron al duelo de la fecha 22 por falta de pago".
"La situación económica, ya insostenible para el equipo, les obligó a tener que tomar esta medida drástica y perder los puntos".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ, se mostró indignado: "SOMOS UNA LIGA AMATEUR. La Liga Nacional de Honduras debe de REFORMAR muchos estatutos en la próxima Asamblea General. No pueden suceder este tipo de situaciones. Directivos que dejen a la deriva a un club de fútbol tiene que ser EXPULSADOS".
Y compartió su molestia: "Sálganse todos los inoperantes que toman el fútbol como jo**, en todas las escalas".
Olimpia lanzó un comunicado lamentando lo sucedido al Victoria y dejan mensajes a sus aficionados sobre el reembolso de los boletos.