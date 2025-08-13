  1. Inicio
UEFA manda mensaje a país tras enfado de Salah: "Dejad de matar"

El delantero egipcio Salah del Liverpool expresó su molestia luego de que Israel asesinó al mejor futbolista de la historia de Palestina.

  13 de agosto de 2025
UEFA manda mensaje a país tras enfado de Salah: Dejad de matar

El delantero egipcio Mohamed Salah es la figura del Liverpool.

 Foto EFE.
Zúrich, Suiza.

La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles".

Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano. La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contará con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, que formarán parte de la ceremonia de premiación.

La pancarta de la UEFA llega después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid a causa de un ataque israelí, pues el mensaje no mencionó el motivo de su fallecimiento.

El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, respondió a dichas condolencias en la red social X: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?".

En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Údine (norte de Italia), se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.

