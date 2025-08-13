UEFA manda mensaje a país tras enfado de Salah: "Dejad de matar"

Zúrich, Suiza.

La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles".

Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano. La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contará con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, que formarán parte de la ceremonia de premiación.