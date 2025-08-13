  1. Inicio
Dardo al PSG campeón, reemplazo de Donnarumma y así reaccionó Luis Enrique

El PSG ya tiene al reemplazo de Donnarumma, le lanzan dardo tras ser campeón, la reacción de Luis Enrique ante Tottenham y tristeza.

El PSG vino desde atrás y le empató 2-2 al Tottenham para alargar el partido a la tanda de penales, donde se terminó coronando como campeón de la Supercopa de Europa.
Con el inminente adiós de Donnarumma, el conjunto parisino tuvo en la portería a su reciente incorporación: Lucas Chevalier. El arquero de 23 años atajó en la final y lamentablemente cometió un error.
En las graderías del recinto italiano se encontraban los histórticos Gennaro Gattuso y Leonardo Bonucci.
Este fue el 11 titular del PSG ante el Tottenham. Donnarumma fue apartado para el juego.

 Foto EFE
PSG y Tottenham protagonizaron un partidazo este miércoles en la final de la Supercopa de Europa. El duelo se disputó en el Bluenergy Stadium de Italia y se definió en desde los penales tras un 2-2 en los 90 minutos.

 Foto EFE
Luis Enrique se mostraba frustrado al ver que su equipo estaba siendo superado en el primer tiempo por el club inglés.

 Foto EFE
Lo pasó mal con el balón aéreo del Tottenham. Así encajó los dos goles. Primero Van de Ven, en el 39.

Foto ESPN
Los Spurs festejaron con todo ese primer gol e hirieron al actual campeón de la Champions League en el minuto 39 del encuentro.

 Foto EFE
Después 'Cuti' Romero, en el 48. Este último, con error incluido de Chevalier, que centraba las miradas por el contexto Donnarumma.

 Foto Invictos
El defensor argentino se estrenó como capitán en la Supercopa de Europa 2025.

 Foto ESPN
El Tottenham, durante buena parte del duelo, se sintió con derecho a soñar, fue perfecto para aprovecharse de un PSG que llegó al duelo entre algodones, con demasiados frentes abiertos que acabaron pasando factura.

 Foto EFE
Así reaccionaba Luis Enrique al ver que su equipo caía por 0-2 ante el Tottenham antes del descanso.

 Foto ESPN
El cuadro francés recortó distancias con el golazo de Kang-in Lee a los 85'. El surcoreano disparó desde fuera del área y le daba esperanzas a su compañeros.

Foto ESPN
Tottenham intentó defender el resultado, pero Goncalo Ramos firmó el empate en el descuento con un cabezazo tras el centro de Dembélé (93'). Luego, el título se definió desde la tanda de penales, sin tiempos extras.
Sobre la bocina, en el 94, un centro de Dembelé encontró en Ramos el aliado perfecto. El PSG resucitó. Los penaltis, que no empezaron bien para los franceses, con el error de Vitinha, acabaron dictando sentencia. El PSG, 'Supercampeón' de Europa. Luis Enrique volvió a obrar el milagro.

Luis Enrique celebró con sus asistentes y luego ingresó al campo para felicitar a Chevalier por reivindicarse. Total confianza del entrenador al nuevo portero de su equipo.
La tristeza del Tottenham tras perder la final que tenía en sus manos con el 2-0 a su favor.
Osumane Dembélé fue nombrado el 'MVP' de la Supercopa europea: dio una asistencia, siempre generó peligro por su costado y marcó su penal en la tanda.
Miles de aficionados en redes sociales coinciden en que el Balón de Oro que se entregará el 22 de septiembre ya tiene "dueño" y ese es Dembélé. El extremo galo ha sido determinante para todos los títulos del PSG.
El PSG firmó la mejor temporada de su historia de la mano de Luis Enrique y ahora empieza la 2025-26 ganando el primer título.
Osumane Dembélé fue nombrado el 'MVP' de la Supercopa europea: dio una asistencia, siempre generó peligro por su costado y marcó su penal en la tanda.
El arquero debutante ya tiene su primer título con el PSG tras su llegada para la presente temporada.
"¡Un GRAN rescate de nuestro nuevo recluta!", expuso el PSG en sus redes sociales.
Por otro lado, el Chelsea aprovechó para tirar un dardo: "Hace exactamente un mes le ganamos al PSG en la final del Mundial de Clubes". De esta manera, los 'Blues' recuerdan que le dieron repaso al equipo de Luis Enrique.
