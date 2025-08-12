Israel asesina al mejor futbolista de la historia de Palestina: Salah se pronuncia

Consternación mundial tras la muerte del mejor futbolista en la historia de Palestina. El atacante egipcio Mohamed Salah se pronunció.
En un ataque de las fuerzas sionistas de Israel fue asesinado, mientras esperaba ayuda humanitaria, Suleiman Al-Obeid, conocido como el ‘Pelé palestino’, informó la Asociación Palestina de Fútbol (PFA).
Suleiman comenzó su carrera futbolística con Khadamat al-Shati, luego jugó para Markaz Shabab al-Am’ari en la Cisjordania ocupada, así como para Gaza Sport
El joven mártir, que deja una esposa y cinco hijos, debutó con la selección nacional de Palestina en 2007, ganando 24 partidos y anotando dos veces, dijo PFA.
Suleiman fue catalogado como el "Pelé" del fútbol de Palestina.
La víctima fue uno de los seis jugadores de la selección nacional que fueron rechazados en la frontera jordana por "razones de seguridad", cuando se dirigían a un amistoso en Mauritania.
El jugador, originario de Ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos.
"El ex jugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles", indicó la asociación en su página web.
Su talento impresionante y su velocidad sobre el césped le hizo acceder a la selección nacional, con la que disputó 24 partidos internacionales.
La UEFA despidió al jugador palestino en sus redes sociales: ""Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros", señalaron.
Tras la ocurrido, Mohamed Salah lamentó la muerte del futbolista palestino.
"Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?", cuestionó Mohamed Salah a la UEFA tras la publicación sobre la muerte del futbolista palestino.
A través de la red social X, Salah replicó el mensaje del organismo europeo y exigió: “¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?”.
La reacción de Mohamed Salah generó una ola de críticas a la UEFA por omitir detalles clave sobre el fallecimiento del jugador.