Parejas famosas del cine y la música que se comprometieron este 2025

Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, comprometió con la actriz Caitlin O'Connor en junio de 2025, anunciando públicamente la noticia en octubre de 2025 tras conocerse poco después de su divorcio de Sofía en 2023. La pareja, que se conoció en 2023, compartió su compromiso en Instagram, mostrando el anillo y a su perro, y planean formar una familia.