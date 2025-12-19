Parejas famosas del cine y la música que se comprometieron este 2025

El año 2025 estuvo marcado por compromisos de alto perfil en el mundo del espectáculo. Aquí un repaso cronológico de enero a diciembre, con detalles de cada pareja y sus planes de boda.
Enero: Zendaya y Tom Holland: La actriz y el actor de Spider-Man confirmaron su compromiso entre Navidad y Año Nuevo, revelado públicamente el 6 de enero de 2025. Ambos, de 29 y 28 años respectivamente, planean una boda íntima sin prisa, debido a sus agendas profesionales.
Febrero: Winnie Harlow y Kyle Kuzma: La modelo canadiense y el jugador de la NBA se comprometieron el 13 de febrero de 2025, en un jet privado rumbo a las Islas Turcas y Caicos. Su boda está prevista para finales de 2026.
Tanner Buchanan y Mary Mouser: Los actores de Cobra Kai confirmaron su compromiso el 13 de febrero de 2025, durante la premiere de la última temporada. Su boda se celebrará en 2026.
Marzo: Jacob Batalon y Verónica Leahov: El actor de Spider-Man anunció su compromiso el 5 de marzo de 2025 en Nueva York. La boda está prevista para mediados de 2026.
Mayo: Candice King y Steven Krueger: Los actores de The Vampire Diaries y The Originals revelaron su compromiso el 14 de mayo de 2025. La boda será en Nashville en 2026.
James Maslow y Caitlin Spears: El cantante de Big Time Rush se comprometió el 8 de mayo de 2025 en Italia. La boda está programada para la primavera de 2026.
Simu Liu y Allison Hsu: El protagonista de Shang-Chi anunció su compromiso el 11 de mayo de 2025 en París. La boda se celebrará en 2026.
Junio: Jason Segel y Kayla Radomski: El actor de How I Met Your Mother se comprometió el 18 de junio de 2025. La boda está prevista para 2026 en California.
Dua Lipa y Callum Turner: La cantante británica y el actor confirmaron su compromiso el 12 de junio de 2025. Aunque aún no fijan fecha, planean casarse en 2026.
Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, comprometió con la actriz Caitlin O'Connor en junio de 2025, anunciando públicamente la noticia en octubre de 2025 tras conocerse poco después de su divorcio de Sofía en 2023. La pareja, que se conoció en 2023, compartió su compromiso en Instagram, mostrando el anillo y a su perro, y planean formar una familia.
Julio: Kelly Osbourne y Sid Wilson: La hija de Ozzy Osbourne y el integrante de Slipknot se comprometieron el 5 de julio de 2025, durante el concierto de despedida de Black Sabbath en Birmingham. La boda será en 2026.
Paul Wesley y Natalie Kuckenberg: El actor de The Vampire Diaries y la modelo alemana anunciaron su compromiso el 19 de julio de 2025 en Italia. La boda está prevista para 2026.
Agosto: Taylor Swift y Travis Kelce: La cantante y el jugador de la NFL anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025. La boda será el 13 de junio de 2026 en Rhode Island.
Finneas O'Connell, el hermano productor de Billie Eilish, se comprometió con su novia de mucho tiempo, la actriz e influencer Claudia Sulewski, en septiembre de 2025, tras siete años de relación, con una propuesta romántica que compartieron en redes sociales. La pareja anunció la noticia con fotos y videos de la pedida de mano, que incluyó un paseo en helicóptero y un hermoso escenario natural.