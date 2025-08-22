Tiktokers de Honduras vs El Salvador: El golazo de otro planeta que le dio la victoria a la H

San Pedro Sula, Honduras.

Transcurrían los 87 minutos ya sobre el tramo final, cuando llegó una verdadera obra de arte a favor del combinado catracho que desató la euforia en el estadio Morazán de San Pedro Sula .

¡Para el premio Puskas ! La selección nacional de Tiktok de Honduras se llevó la victoria de 2-1 ante El Salvador en el tramo final con un golazo de otro planeta.

El centrocampista hondureño Noland Caleb recuperó la pelota y sin pensarlo dos veces sacó un bombazo desde hace varios metros y la pelota se incrustó al ángulo.

El portero de la selección de tiktokers de El Salvador se lanzó, pero su estirada solamente sirvió para adonar lo que realmente fue un golazo de talla mundial.

El resto de los integrantes del conjunto catracho lo celebraron a lo grande e inclusive festejaron al ritmo de la punta, mientras la afición gritaba a todo pulmón.

El pitazo final llegó y con ese golazo la selección de tiktokers de Honduras lo ganó 2-1, tomándose de esta manera la revancha ya que en la ida perdieron 3-2.