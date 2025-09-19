Tiktokers Honduras tumban a Nicaragua y logran primer triunfo en el extranjero

Managua, Nicaragua.

¡La 'Baleada Mecánica' dio el golpe! La Selección de Tiktokers de Honduras, con el estreno del "Primi" Maradiaga en el banquillo, logró su primer triunfo en el extranjero y lo hizo a costas de Nicaragua. Los creadores de contenido catrachos vencieron por 1-2 a los 'nicas' en el Estadio Nacional de Managua. Los hondureños venían de una dura derrota ante Brasil (2-0) en Sao Paulo y buscaban volver a la senda del triunfo luego de su victoria 2-1 ante El Salvador en el Morazán de San Pedro Sula. Sin embargo, contaban con bajas como El Loco de la Selva, La More, Chauder, Los Hijos de Morazán, Davis Flow y Mr JC.

Ahora, con un espectacular ambiente en Managua, llegaron con los pronósticos en su contra, pero pudieron llevar a cabo la misión y salieron victoriosos en su visita al Estadio Nacional, con una joya de gol incluida y con un Stenfortt que defendió el arco de la "H" a toda costa.

-- ACCIONES DEL PARTIDO --

La 'Baleada Mecánica' llegó sin miedo al Estadio Nacional de Managua. Pese a la iniciativa de los "nicas" por tomar el ataque, la Selección de Tiktokers de Honduras dio el aviso más claro tras un tiro de esquina y un testarazo que pasó cerca de la meta e Urbina; los locales respondieron con un disparo de larga distancia y al final Stenfortt, quien reemplazó este viernes a La More, evitaba las sorpresas y mandaba el remate por encima de la meta. No pasaron ni 15 minutos y 'Uy, uy, uy' tuvo que salir de cambio por un desgarre; en dicha acción el catracho fue a disputar un balón con Alejo y terminó sintiendo molestias. La jugada generó confusión, ya que ambas plantillas armaron el zafarrancho que llevó a la salida del hondureño y en su lugar ingresó el querido Joao Ferreira. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La 'Baleada Mecánica' se estaba encendiendo y en el minuto 18 terminaron pidiendo el VAR luego de una polémica jugada, en donde Marín se fue en busca del balón y culminó derribado en el área; al final Urbina evitó que no fuera una amenaza para la meta Nica. Fue el mismo guardameta que nueve minutos después sacó un gran remate de Fresera. ¡El gol se le negaba a la 'H Tiktokera'! Pero el que lo busca lo encuentra y con algunos cambios de piezas por parte del Primi Maradiaga se abrió la lata antes del descanso. Noland Caleb, sí, el mismo héroe ante El Salvador en San Pedro Sula, se lució con otro golazo. Disparo certero de tiro libre, que se volvió inatajable para el nica en el fondo, justo en el minuto 43.