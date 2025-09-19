Tiktokers Honduras tumban a Nicaragua y logran primer triunfo en el extranjero

¡La 'Baleada Mecánica' dio el golpe! La Selección de Tiktokers de Honduras, con el estreno del "Primi" Maradiaga en el banquillo, logró su primer triunfo en el extranjero y lo hizo a costas de Nicaragua. Los creadores de contenido catrachos vencieron por 1-2 a los 'nicas' en el Estadio Nacional de Managua.
Los hondureños venían de una dura derrota ante Brasil (2-0) en Sao Paulo y buscaban volver a la senda del triunfo luego de su victoria 2-1 ante El Salvador en el Morazán de San Pedro Sula. Sin embargo, contaban con bajas como El Loco de la Selva, La More, Chauder, Los Hijos de Morazán, Davis Flow y Mr JC.
Ahora, con un espectacular ambiente en Managua, llegaron con los pronósticos en su contra, pero pudieron llevar a cabo la misión y salieron victoriosos en su visita al Estadio Nacional, con una joya de gol incluida y con un Stenfortt que defendió el arco de la "H" a toda costa.
-- ACCIONES DEL PARTIDO --
La 'Baleada Mecánica' llegó sin miedo al Estadio Nacional de Managua. Pese a la iniciativa de los "nicas" por tomar el ataque, la Selección de Tiktokers de Honduras dio el aviso más claro tras un tiro de esquina y un testarazo que pasó cerca de la meta e Urbina; los locales respondieron con un disparo de larga distancia y al final Stenfortt, quien reemplazó este viernes a La More, evitaba las sorpresas y mandaba el remate por encima de la meta.
No pasaron ni 15 minutos y 'Uy, uy, uy' tuvo que salir de cambio por un desgarre; en dicha acción el catracho fue a disputar un balón con Alejo y terminó sintiendo molestias. La jugada generó confusión, ya que ambas plantillas armaron el zafarrancho que llevó a la salida del hondureño y en su lugar ingresó el querido Joao Ferreira.
La 'Baleada Mecánica' se estaba encendiendo y en el minuto 18 terminaron pidiendo el VAR luego de una polémica jugada, en donde Marín se fue en busca del balón y culminó derribado en el área; al final Urbina evitó que no fuera una amenaza para la meta Nica. Fue el mismo guardameta que nueve minutos después sacó un gran remate de Fresera. ¡El gol se le negaba a la 'H Tiktokera'!
Pero el que lo busca lo encuentra y con algunos cambios de piezas por parte del Primi Maradiaga se abrió la lata antes del descanso. Noland Caleb, sí, el mismo héroe ante El Salvador en San Pedro Sula, se lució con otro golazo. Disparo certero de tiro libre, que se volvió inatajable para el nica en el fondo, justo en el minuto 43.
Para el complemento, los creadores de contenido de Nicaragua salieron con todo. Francisco Paz lo intentó tras ganar la posición desde la banda izquierda, centró y los catrachos acortaron la acción, en donde la fortuna estuvo de su lado, ya que dos de sus rivales se interrumpieron en busca del ataque.
Sin embargo, los catrachos cortaron ese impulso de los "Nicas" en busca del empate. Otra vez apareció Noland Caleb con un nuevo tiro libre, pero ahora el portero rechazaba, pero eso lo condenó, ya que San Andrés apareció de la nada para rematar y certificar el 0-2 del encuentro.
El brasileño Joao Ferreira, en su estreno con la "H Tiktokera" se lució con tremenda jugada individual en el 82: se quitó dos marcas al mismo tiempo, avanzó y consiguió disparar, pero ¡Urbina salvó al final!
El descuento de Nicaragua llegó muy tarde. Luis Fernando acortó distancias y el Nacional se encendió, querían el empate a toda costa, pero la garra catracha impidió que eso sucediera; al final terminaron varios expulsados tras una bronca en el ataque, pero la Selección de Tiktokers de Honduras se quedaban con el triunfo. Antes había visto la roja Brayan "La Playa" luego de una mano 'a lo Maradona' cuando intentaba cerrar un centro.
Con este resultado, los catrachos lograron su primer triunfo como visitante, luego de las duras derrotas ante El Salvador (3-2) en el Estadio Las Delicias y la caída ante Brasil (2-0) en suelo sudamericano. Ahora, la "Baleada Mecánica" se prepara para la misión imposible y recibir en el Nacional de Tegucigalpa a Brasil el próximo 26 de septiembre.