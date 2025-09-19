Golazo de tiro libre de Noland Caleb para poner a ganar a Tiktokers de Honduras vs Nicaragua

La Selección de Tiktokers de Honduras se puso en ventaja con un golazo (0-1) contra los creadores de contenido de Nicaragua en el partido amistoso que disputan en el estadio Nacional de Managua.
A los 42 minutos, tiro libre a favor de los hondureños, el balón lo tomó Noland Caleb y con un disparo perfecto superó al portero nica Gabriel Urbina, conocido como 'la Dama del Fútbol', para adelantar a la 'H'.
Celebración eufórica de los tiktokers catrachos, invasión de todo el plantel para festejar el golazo del joven Caleb que le puso emoción al partido.
Cabe recordar que Noland Caleb fue el autor del gol del triunfo de los Tiktokers de Honduras (2-1) contra El Salvador en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el mes pasado.
Caleb dijo que no era tiktoker y que fue llamado como refuerzo porque los salvadoreños, en la ida, habían utilizado a exjugadores profesionales que no se dedicaban a las redes.
"Jugaba en Liga Mayor en Roatán. Estuve en fuerzas básicas en un tiempo también como Real España aquí en San Pedro Sula y en segunda división, tenemos ahí un poquito aún", confesó Caleb.
El joven dijo que tiene 25 años, pero que tampoco se dedica al fútbol de manera profesional. Sin embargo, mostró condiciones en el tiempo que estuvo presente.