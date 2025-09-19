Golazo de tiro libre de Noland Caleb para poner a ganar a Tiktokers de Honduras vs Nicaragua

Managua, Nicaragua.

La Selección de Tiktokers de Honduras se puso en ventaja con un golazo (0-1) contra los creadores de contenido de Nicaragua en el partido amistoso que disputan en el estadio Nacional de Managua.

A los 42 minutos, tiro libre a favor de los hondureños, el balón lo tomó Noland Caleb y con un disparo perfecto superó al portero nica Gabriel Urbina, conocido como 'la Dama del Fútbol', para adelantar a la 'H'.

Celebración eufórica de los tiktokers catrachos, invasión de todo el plantel para festejar el golazo del joven Caleb que le puso emoción al partido.

Cabe recordar que Noland Caleb fue el autor del gol del triunfo de los Tiktokers de Honduras (2-1) contra El Salvador en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el mes pasado.