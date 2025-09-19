Tiktokers de Honduras con nuevo portero: las bajas y 'fichajes' vs Nicaragua

La Selección de Tiktokers de Honduras encara un nuevo juego y este viernes se enfrenta a Nicaragua en su cuarto partido como equipo.
Para este juego, los creadores de contenido catracho tienen grandes bajas y Supremo ha explicado que es para cuidar a algunos de ellos para el partido vs Brasil en Tegucigalpa.
Estas son algunas de las bajas y nuevos fichajes de la Selección de Tiktokers de Honduras para enfrentar a Nicaragua.
La primera baja de peso en la "H Tiktokera" fue la de El Loco de la Selva, quien se despidió del equipo el pasado lunes explicando los motivos.
"Por medio de la presente, presento mi renuncia como entrenador de la Selección Nacional de creadores de contenido en Honduras, ha sido un viaje lleno de creatividad, de luces y ritmo que difícilmente se ven en una cancha", fueron parte de las palabras del Loco.
"Me retiro agradecido por la experiencia y con la convicción que cumplí mi rol dentro y fuera de la cancha", expresó en sus redes sociales.
Y agregaba: "Ahora voy a emprender un nuevo reto como entrenador de la Selección de creadores de contenido de Madrid, donde seguiré aportando mi locura, pero con nuevo escenario y nuevos retos".
Davis Flow es una de las grandes dudas para este duelo. Es uno de los goleadores de la "H Tiktokera", pero tiene otro duelo de creadores de contenido en Estados Unidos junto a otros catrachos este 20 de septiembre.
MR JC es otro de los convocados para este juego en tierras estadounidenses por lo que será baja ante Nicaragua.
Carlos Zuniga
Fancony es otra de las bajas para el cuarto juego de los Tiktokers de Honduras vs Nicaragua.
DJ Chaval, también de los Hijos de Morazán, es uno de los grandes elementos en el equipo, pero es otra de las ausencias para el juego ante los "Nicas".
JD Altamirano es otra de las ausencias para este juego contra Nicaragua.
Chauder Morazán expuso los motivos por los cuales tampoco pudo viajar a Nicaragua: "Ustedes se preguntarán por qué no viajé con la selección de Tiktokers. Era porque no me sentía bien mentalmente".
"He tenido un cansancio mental, siento que no iba a aportar nada. Yo le dije a Supremo que no me sentía bien y él me ha dado palabras de aliento", agregó.
Fresera es uno de los nuevos elemenos para el partido ante los creadores de contenido de Nicaragua.
Gerardo Marín fue otro de los convocados que busca tener minutos ante Nicaragua en el Estadio Nacional.
Raphina también venía demostrando entrega como jugador de campo, pero hoy apunta para tomar el puesto de La More en la portería.
Asimismo, 'Primi' Maradiaga dirigirá por primera vez en cancha a los Tiktokers de Honduras tras la renuncia del Loco de la Selva.
João Ferreira, el tiktoker brasileño es el fichaje de lujo de Supremo para estos nuevos partidos de la Selección de creadores de contenido.
El brasileño es uno de los más queridos por los catrachos y él también ha demostrado su amor por el país cinco estrellas.