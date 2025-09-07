  1. Inicio
Tiktokers Honduras sufren vs Brasil, gesto de Supremo, quedó pelado y Alejandra Rubio enamora

Hondureña festeja a los besos con brasileño tras el partido, el look del Loco de la Selva y tiktoker quedó desnudo a lo 'Rambo' de León.

Las imágenes del partido de la Selección de Tiktokers de Honduras contra la de Brasil en el amistoso que se jugó en São Paulo. Supremo sufrió y las dos bellezas que robaron miradas en el estadio.

 Fotos: Mauricio Ayala
El estadio en São Paulo no se llenó pero sí hubo un buen ambiente en las gradas.
Una hondureña fue captada en las gradas del estadio en São Paulo.
Supremo se relajó antes del partido contra los brasileños.
Los tiktokers hondureños posaron antes del inicio del partido internacional de influencers contra Brasil.
Los tiktokers de Honduras y Brasil se unieron para dejar esta foto para el recuerdo previo al inicio del partido.
Los tiktokers hondureños entonaron a todo pulmón el himno nacional de Honduras.
El honduro-japonés Shin Fujiyama sintiendo los colores de Honduras.
La presentadora hondureña Alejandra Rubio viajó a Brasil para apoyar a la selección de tiktokers de Honduras.
Alejandra Rubio robó muchas miradas en el estadio de Sao Paulo con su sexy atuendo.
La presentadora hondureña lució la camiseta de la selección hondureña.
Supremo tuvo un gran gesto con Shin Fujiyama antes del inicio del partido.
Supremo es el capitán de la selección de tiktokers de Honduras, pero le cedió el gafete a Shin Fujiyama. Gran detalle.
El Loco de la Selva eligió un tremendo look para dirigir el partido contra los brasileños y antes del juego se fumó un puro.
El llamativo atuendo que usó El Loco de la Selva en el partido contra Brasil.
El llamativo atuendo que usó El Loco de la Selva en el partido contra Brasil.
Honduras empezó bien en el partido, pero fue decayendo y Brasil mejoró para terminar ganando.
Shin Fujiyama en la disputa del balón contra un brasileño.
El Dembélé hondureño tratando de pasar entre dos defensores brasileños.
Juninho Manella celebrando su gol que abrió el marcador para Brasil ante Honduras.
Juninho Manella es conocido en Honduras y tuvo un buen gesto tras su gol.
Tras la anotación, Juninho sorprendió al pedirse una camiseta de la Selección de Honduras y su anotación se la dedicó al Richard Ríos hondureño, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos.
Además, el goleador le dio un beso a la H en una clara demostración de su cariño para nuestro país ya que en su momento estuvo en Honduras.

Juninho es el capitán de la selección de tiktokers de Brasil y es pareja de una conocida hondureña.
Cabe señalar que Juninho es pareja de Roxana Somoza, considerada como “La hondureña reina de TikTok Live”. La cholomeña estuvo en el estadio de Sao Paulo con una camisa en apoyo a ambas selecciones.
Pablo Mina sacó un zapatazo de tiro libre para anotar el segundo gol de Brasil contra Honduras.
La celebración de los tiktokers brasileños tras el segundo gol contra Honduras.
La celebración de los tiktokers brasileños tras el segundo gol contra Honduras.
"MRJC el del palabreo" entró de cambio y en la primera acción cometió una dura falta por la que se ganó la tarjeta amarilla.
Brayan Domínguez, conocido como La Playa, reclamando a sus compañeros en una jugada defensiva.
Supremo reclamó penal en esta jugada en la que el portero brasileño se le fue encima.
Supremo quedó adolorido en el suelo tras la acción y el árbitro no pitó nada.
El creador de contenido Chauder Morazán se quedó prácticamente sin ropa tras el final del partido. ¿A quién te recuerda?
Sí, al puro estilo de 'Rambo' de León. Así se quedó Chauder Morazán tras el final del partido.
Roxana Somoza posó con su pareja Juninho Manella tras el final del partido.
El beso de Roxana Somoza y Juninho Manella tras el triunfo de Brasil sobre Honduras.
