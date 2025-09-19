Ella es la hermosa novia del famoso tiktoker que jugará con Honduras vs Nicaragua

Ella es María Eduarda Wust, la hermosa novia del famoso tiktoker brasileño que jugará con Honduras.
En las últimas semanas, las redes sociales han estallado con la presencia de un carismático tiktoker brasileño que ha conquistado a los catrachos: João Ferreira.
João recibió a la famosa “H tiktokers” en Brasil, ofreciéndoles apoyo, estadía y una amistad que ha traspasado fronteras.
Con tan solo 23 años, João Ferreira se ha ganado el corazón de miles de hondureños gracias a su simpatía y buena vibra.
João no vino solo a convivir: también formará parte de la selección de tiktokers que se enfrentará a los creadores nicaragüenses en un duelo muy esperado.
Con su carisma y humildad, João ha provocado suspiros y elogios en redes sociales. ¡Pero no todo son buenas noticias!
Aunque muchas sueñan con él, João Ferreira ya tiene pareja. Se trata de la hermosa modelo brasileña María Eduarda Wust.
María Eduarda ha captado la atención de los hondureños no solo por su belleza, sino también por su elegancia y estilo.
Ambos comparten el amor por la vida fitness, aunque María está más enfocada en su carrera como modelo profesional.
La modelo ha comenzado a ganar terreno en la plataforma, donde ya suma más de 20 mil seguidores.
Es en Instagram donde María brilla con más fuerza, alcanzando cerca de 26 mil seguidores y compartiendo parte de su trabajo como modelo.
Por su parte, João Ferreira acumula nada menos que 8 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como uno de los creadores más populares de Brasil.
Cuando aparecen juntos, sus looks suelen estar muy bien combinados, reflejando un gusto similar por la moda y una imagen cuidada que encanta a sus seguidores.
João y María comenzaron su relación cuando ambos estaban en pleno crecimiento en redes sociales.
Aunque María no publica muchas fotos, cada imagen que comparte refleja su talento y dedicación al modelaje.
Definitivamente, ambos están en su mejor momento