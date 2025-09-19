El 'Primi' toma el mando, Brayan impone estilo y la 'H' tiktokera ya tiene nuevo portero

La 'H' tiktokera afinó detalles y se declara lista para enfrentar a Nicaragua. Con toda la energía que los caracteriza, los seleccionados catrachos realizaron su último entrenamiento en la cancha antes de medirse en el Estadio Nacional de Managua.
Bajo el mando del 'Primi', la motivación está al tope. El equipo hondureño, dirigido por Ramón 'Primitivo' Maradiaga, cerró su preparación con intensidad. Cada jugada fue trabajada al milímetro, con la mirada fija en una sola meta: sumar otra victoria que los consolide en este torneo.
Caracolito y el 'Dembélé' catracho quieren brillar ante los pinoleros.Ambos jugadores fueron de los más activos durante la práctica. Se les vio concentrados, decididos y dispuestos a ganarse un lugar en el once titular. Su talento promete espectáculo en el duelo centroamericano.
Supremo, capitán del cuadro hondureño, viene arrastrando algunas molestias físicas, pero nadie le quitará el puesto de titular y demostró que también puede "volar" como Cristiano Ronaldo.
Supremo lleva dos tantos en estos partidos de tiktokers y ambos fueron contra El Salvador en la ida y vuelta.
Pero el famoso creador de contenido se reventó ante de lo esperado en los entrenamientos y decidió darse un descanso mientras los demás intentaban convencer al 'Primi'.
Supremo ha estado jugando con una cinta kinésica en las piernas para dar soporte a músculos y articulaciones. Ojalá esta noche puede volver a mecer las redes.
¡Tranquilo, Riñón! El tiktoker catracho se reporta listo para enfrentar a Nicaragua y espera recetar una paliza. Su cara lo dice todo.
Pese a la última derrota contra Brasil, Barbarito viene demostrando ser uno de los jugadores más completos del equipo hondureño. ¡Que no hoy no pase ni el viento!
Shin Fujiyama también ha tenido algunos problemas en su rodilla, pero eso no le ha impedido meter garra sobre el terreno de juego. ¡Vamos con todo!
Cabe mencionar que para este nuevo reto se han sumado el brasileño João Ferreira , a quien nuestros muchachos conocieron en el último encuentro celebrado en Sao Paulo y ha demostrado lllevar a Honduras en la sangre.
Vamos a tener nuevo arquero. Ante la ausencia de La More, el Raphina catracho se puso los guantes durante la práctica y parece que hoy será el encargado de atajar en la portería catracha.
Raphina también venía demostrando entrega como jugador de campo, pero hoy apunta para tomar el puesto de La More en la portería.
Y las risas no podían faltar. Brayan La Playa se reportó al último entrenamiento y apareció con este look, con el que espera romper el corazón de las aficionadas.
Brayan La Playa estuvo entrenando con una peluca y esta noche seguramente será titular en la zaga catracha.
Será el primer partido del 'Primi' Maradiaga dirigiendo a la 'H' tiktokera después de la renuncia del Loco de la Selva.
El técnico hondureño y mundialista en España 1982 espera debutar con triunfo, aunque le ha resultado difícil entrenar a los creadores de contenido.
Caracolito y Raphina posando para el lente de Diez.