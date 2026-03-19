Tigres, con increíble hazaña: Listos los 4tos de final de la Champions de Concacaf

Monterrey, México.

Los Tigres de México hicieron la heroica. En un cierre cardíaco, los felinos vencieron 5-1 a FC Cincinnati en el Estadio Universitario, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2025, obteniendo un global de 5-4 y así avanzar a la siguiente ronda de la competición. El Volcán se encendió desde los primeros minutos. Tigres comenzó el partido con todo, anotando dos veces en los primeros diez minutos. Al 5′, Rodrigo Aguirre abrió el marcador tras un impecable servicio raso desde la derecha de Jesús Garza, definiendo frente al arco vacío.

Cinco minutos después, Ozziel Herrera firmó un golazo que encendió aún más la esperanza felina. El mexicano condujo el balón por la banda izquierda, se internó en el área y sacó un disparo cruzado que venció al portero rival, acercando a Tigres a la tan ansiada remontada. El primer tiempo concluyó con ventaja parcial y mucho tiempo por delante, pero los felinos no tardaron en ampliar la diferencia. Apenas iniciado el complemento, Herrera volvió a tomar protagonismo con un potente disparo desde la media luna que se clavó en el ángulo, desatando la euforia en las gradas.

Increíble desenlace

La voltereta se consumó al 48′. Un centro desde la izquierda encontró a Aguirre, quien se lanzó en una espectacular tijera para firmar el 4-0 en el partido y el 4-3 en el global, dejando a Tigres con el boleto a cuartos prácticamente asegurado. Sin embargo, la alegría fue efímera: al 65′, FC Cincinnati respondió con un gol de Kevin Denkey tras un tiro libre, poniendo el global 4-4 y encendiendo la tensión en San Nicolás de los Garza.

Cuando todo parecía definirse en los últimos instantes, Fernando Gorriarán apareció para sellar la victoria. Al 99′, en el último minuto del tiempo agregado, anotó un golazo que aseguró el pase de Tigres a los cuartos de final, dejando al estadio en un estallido de júbilo. Al final el global terminó 5-4, con lo que Tigres se metió a los cuartos de final del certamen tras pelear hasta los últimos instantes del compromiso.

Los cruces de cuartos de final de la Champions de Concacaf

La Champions de Concacaf entra en su etapa más emocionante con los cruces de cuartos de final definidos, marcando el inicio de la recta final de la competición. Como es habitual en casi todas las ediciones, solo equipos de la Liga de México y la MLS de Estados Unidos se pelearán por el título. Uno de los duelos más llamativos será el de Cruz Azul contra el LAFC. La Máquina Cementera llega con la ilusión de volver a brillar en el torneo continental, mientras que el equipo angelino, comandado por jóvenes talentos y figuras consolidadas, buscará imponer su estilo ofensivo y aprovechar la ventaja de localía. Este enfrentamiento promete ser un choque táctico donde cada detalle contará. Por otro lado, Toluca se medirá ante LA Galaxy, en un duelo que combina tradición y ambición. Toluca, histórico de la Liga MX, buscará imponerse con su experiencia y consistencia en torneos internacionales. La Galaxy, con un plantel repleto de estrellas y jugadores experimentados en la MLS, intentará sacar ventaja desde el primer partido para encaminar la serie a su favor.

Otro cruce que genera gran expectativa es Nashville frente a América. Los estadounidenses, donde militan los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, sorprendieron tras eliminar en octavos al Inter Miami de Messi., mientras que las Águilas llegan con la intención de mantener su hegemonía en la región y mostrar su poderío ofensivo. Cabe resaltar que las fechas y horarios de los partidos los estará anunciando en las próximas horas la Concacaf.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions de Concacaf: