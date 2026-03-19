Keylor Navas recibe mensaje de su polémica hijastra: ¿Por qué la atacan en redes?

Hace unos meses atrás, la hijastra de Keylor se volvió tendencia en redes sociales principalmente por una publicación que causó fuerte debate. En un video que compartió en TikTok, al ritmo de una canción popular, ella apareció acompañada del texto: “Gracias papá por hacer que ninguno me impresione, porque la del carro y la plata en la tarjeta soy yo”.