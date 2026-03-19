Keylor Navas recibe mensaje de su polémica hijastra: ¿Por qué la atacan en redes?

A la espera de poder definir su futuro ya que el mismo es una incógnita, el portero tico Keylor Navas ha recibido un mensaje de su polémica hijastra.
Mucho se ha hablado y cuestionado sobre el futuro de Keylor Navas, quien termina contrato con Pumas al concluir el presente torneo Clausura 2026 y de momento, no hay firmada ninguna renovación.
Diversos medios en México han señalado que Keylor Navas rechazó una oferta de renovación por parte de su actual equipo Pumas. Cabe señalar que el contrato del tico con el cuadro azteca finaliza el próximo mes de junio-.
Los Pumas de México quieren renovar el contrato de Keylor, pero ambas partes no han podido llegar a un acuerdo e inclusive se ha mencionado de que clubes de la MLS de Estados Unidos tienen en la mira al extraordinario portero costarricense.
Pero mientras se define su futuro, el portero de Pumas recibió un emotivo mensaje por parte de Daniela Camila, su hijastra y quien ha demostrado tener un cariño especial por él, además de respeto.
A través de sus redes sociales, la hijastra de Keylor Navas sorprendió este 19 de marzo con un mensaje para el portero tico.
La hijastra de Keylor Navas sorprendió a sus seguidores y al propio arquero con un mensaje lleno de cariño con motivo del Día del Padre
la joven compartió una publicación en la que expresó su afecto y gratitud hacia Keylor Navas, destacando su papel no solo como futbolista de élite, sino también como figura paterna en su vida.
“Feliz día del padre, te amo. Gracias por siempre dar todo por nosotros, cuidarnos, amarnos y enseñarnos tanto. Sos un ejemplo para nosotros tres, te amamos papá”, fue el mensaje de la hijastra de Keylor para el cancerbero costarricense.
Por medio de su cuenta de Instagram, la joven aprovechó que este jueves 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, país donde vivió mientras estudiaba, para dedicarle un mensaje especial tanto a su papá de sangre como al reconocido portero.
Además, Daniela compartió varias imágenes junto a Navas, en las que se evidencia la cercanía y el cariño entre ambos.
El gesto de la hijastra ha generado gran atención en redes sociales, recibiendo miles de comentarios positivos.
Daniela Camila Hernández es una joven influencer y figura mediática conocida por ser la hijastra del futbolista costarricense Keylor Navas. Nació como hija de Andrea Salas, esposa de Navas desde 2009.
Daniela junto a su madre Andrea, esposa de Keylor Navas.
La linda Daniela ha sido criada por el guardameta Keylor Navas desde pequeña, siendo reconocida por él y su familia como una hija más.
Hace unos meses atrás, la hijastra de Keylor se volvió tendencia en redes sociales principalmente por una publicación que causó fuerte debate. En un video que compartió en TikTok, al ritmo de una canción popular, ella apareció acompañada del texto: “Gracias papá por hacer que ninguno me impresione, porque la del carro y la plata en la tarjeta soy yo”.
Este mensaje fue interpretado por muchos como una muestra de presunción sobre su estilo de vida y privilegios, lo que generó una ola de críticas en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales.
La hijastra de Navas se vio afectada por las críticas: “No estoy llorando por el hecho de que me pongan cosas, porque de verdad eso no me afecta, me da cólera, porque siempre he tenido cuidado (...) y todo el mundo ha subido lo mismo”, dijo.
Otro señalamiento para la hijastra de Keylor es que en su momento ha celebrado Halloween y muchos le cuestionan que su padre es un hombre entregado en los temas cristianos.