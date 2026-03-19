¿Qué le pasó? La nueva vida del "Gullit" Peña tras irse de Honduras: se fue por un motivo

¨El primer objetivo es la formación de los jóvenes, apoyarlos para que cumplan su sueño como yo lo cumplí, yo viví todas las experiencias, no es fácil, pero cuando tienes a tu alrededor a gente que te ayuda lo puedes lograr, en ello, cuentan mucho los padres de familia, que nos tengan confianza en este proyecto que vamos a hacer todo lo posible para que sus hijos cumplan su sueño de jugar en primera división", señaló Carlos Peña.