¿Qué le pasó? La nueva vida del "Gullit" Peña tras irse de Honduras: se fue por un motivo

¿Qué pasó con la vida futbolista mexicano "Gullit Peña"? El recordado y polémica jugador azteca tuvo su paso por Honduras y hoy sorprende con su nueva faceta.
El fútbol suele dar giros inesperados, y pocos casos lo reflejan mejor que el de Carlos “Gullit” Peña.
Debido a sus grandes actuaciones en los equipos donde estuvo, "Gullit" Peña fue convocado en reiteradas ocasiones a la selección nacional de México e inclusive jugó el Mundial 2014 con el combinado azteca.
El Gullit inició su camino profesional mostrando cualidades que rápidamente llamaron la atención: potencia física, llegada al área y una notable capacidad para marcar goles desde el mediocampo
Sin embargo, fue en el Club León donde alcanzó su mejor versión ya que fue pieza fundamental para el bicampeonato logrado por el equipo.
El buen nivel lo catapultó al fútbol europeo, donde tuvo la oportunidad de jugar en Escocia con el Rangers. Sin embargo, su paso por el viejo continente no fue el esperado. La adaptación, el rendimiento irregular y otros factores impidieron que lograra consolidarse, marcando así el inicio de una etapa inestable en su carrera.
Tras su regreso, Gullit pasó por varios equipos en México, pero ya no logró recuperar el nivel que lo había llevado al éxito. Su desempeño fue inconsistente y, poco a poco, fue perdiendo protagonismo.
Carlos "Gullit" Peña fichó por el Vida de Honduras en agosto de 2022, firmando por un año tras ocho meses de inactividad, convirtiéndose en el fichaje "bomba" de la Liga Nacional.
La llegada de Carlos Peña a Honduras generó revuelo, sin embargo, el volante mexicano solamente pudo estar tres meses en el equipo ceibeño.
Su rendimiento fue intermitente, alternando actuaciones discretas con chispazos de calidad que recordaban al jugador que alguna vez fue protagonista en México.
El Gullit Peña decidió irse del Vida de La Ceiba ya que en ese momento le salió una irrechazable oferta procedente de Dubái.
""Allí duré tres meses nada más, firmé un año, pero se vino lo de Dubái. Platiqué con el presidente Luis Cruz y le dije que yo quería seguir (creciendo). Me dijo que estaba bien y me dio la gracias, hasta la fecha sigo hablando con él", aseguró el volante mexicano.
Carlos Peña se fue del Vida de La Ceiba debido a que le salió una oferta de Dubái y como consecuencia su aventura por Honduras le duró solamente tres meses.
Hoy con 35 años de edad, Carlos Peña se ha olvidado de su etapa como futbolista profesional y ha emprendido .
Carlos “Gullit” Peña ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su vida, esta vez lejos del protagonismo de las grandes ligas, pero más cerca de algo igual de importante: formar nuevas generaciones de futbolistas.
Carlos Peña ha apostado por un proyecto personal enfocado en el desarrollo juvenil, creando su propia academia de fútbol.
¨El primer objetivo es la formación de los jóvenes, apoyarlos para que cumplan su sueño como yo lo cumplí, yo viví todas las experiencias, no es fácil, pero cuando tienes a tu alrededor a gente que te ayuda lo puedes lograr, en ello, cuentan mucho los padres de familia, que nos tengan confianza en este proyecto que vamos a hacer todo lo posible para que sus hijos cumplan su sueño de jugar en primera división", señaló Carlos Peña.
Calos ¨Gullit¨ Peña, señaló que los jugadores de la academia podrán participar en torneos internacionales con equipos de países como Estados Unidos, Brasil y Colombia.
La figura del jugador polémico ha quedado atrás para dar paso a la de un formador que busca dejar huella desde otra trinchera.