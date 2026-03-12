Sorpresa en Concachampions: Tigres sufre goleada y queda al borde de la eliminación

Cincinnati, Estados Unidos.

El FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) goleó este jueves por 3-0 al Tigres UANL del fútbol mexicano en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los tantos del duelo fueron de Kévin Denkey, un doblete, y Tom Borlow.

Cincinnati asfixió desde el inicio a Tigres contra su área.

La estrategia funcionó. Al minuto seis el argentino Nahuel Guzmán, guardameta local, se precipitó en un salida, regaló el balón al venezolano Ender Echenique, quien desbordó por derecha y sirvió a Kévin Denkey, quien sin marca remató para poner el 1-0.