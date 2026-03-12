Sorpresa en Concachampions: Tigres sufre goleada y queda al borde de la eliminación

El FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) goleó este jueves por 3-0 al Tigres UANL del fútbol mexicano en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Los tantos del duelo fueron de Kévin Denkey, un doblete, y Tom Borlow.
Cincinnati asfixió desde el inicio a Tigres contra su área.
La estrategia funcionó. Al minuto seis el argentino Nahuel Guzmán, guardameta local, se precipitó en un salida, regaló el balón al venezolano Ender Echenique, quien desbordó por derecha y sirvió a Kévin Denkey, quien sin marca remató para poner el 1-0.
En el segundo tiempo, los felinos se lanzaron al frente, algo que aprovechó el equipo de la MLS al 53 para marcar el 2-0 en un contragolpe por la derecha en el que Denkey sirvió a Tom Borlow, quien controló, se metió al área y venció con su disparo a Nahuel.
Ante el descontrol del visitante, Cincinnati hizo el 3-0 al 83 en otra contra. Valenzuela filtró por el centro un pase a Kévin Denkey, quien no tuvo problemas para disparar y dejar parado a Guzmán.
En el partido de vuelta Tigres recibirá a Cincinnati el próximo jueves.
- Ficha técnica:
3. Cincinnati: Roman Calentano, Bryan Ramírez, Gilberto Flores, Teenage Hadebe, Ender Echenique (Gerardo Valezuela, m.79), Samuel Gidi (Alvas Powell, m.79), Miles Robinson, Pavel Bucga; Kévin Denkey (Ayoub Jabbari, m.88), Obinna Nwobodo (Brian Anunga, m.63); Tom Barlow (Evander, m.63).
Entrenador: Pat Noonan.
0. Tigres: Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, Jesús Angulo (Ozziel Herrera, m.59), Joaquim Pereira, Jesús Garza (Osvaldo Rodríguez, m.82); César Araujo, Romulo Zanré (José Purata, m.21), Juan Brunetta, Diego Lainez (Juan Vigón, m.82); Ángel Correa, Rodrigo Aguirre (André-Pierre Gignac, m.79).
Entrenador: Guido Pizarro.
Gol: 1-0, m.06: Kévin Denkey. 2-0, m.53: Tom Barlow. 3-0, m.83: Kévin Denkey.
Árbitro: Steven Josué Madrigal, de Costa Rica. Amonestó a Barlow, Nwobodo, Bucga y Arunga de Cincinnati; y a Garza por Tigres.
Incidencias: partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf jugado en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio, EE.UU.).