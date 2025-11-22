Tabla de posiciones de Premier League: City cayó y Liverpool fue goleado

Londres, Inglaterra.

Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle United y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del Manchester City que puede perder el tren por la Premier League si el Arsenal se lleva este domingo el derbi del Norte de Londres. Las 'Urracas', frenadas por un excelente Gianluigi Donnarumma en la primera parte, se llevaron los tres puntos en la segunda mitad gracias a los goles de Barnes, que dejaron en nada el momentáneo empate de Rúben Dias. El portero italiano fue la vía de escape de los de Pep Guardiola en una primera mitad en la que concedieron un carrusel de ocasiones que hacía sorprendente que el 0-0 campara en el marcador. Una pérdida infantil de Phil Foden en el balcón del área propició la primera, con Barnes con todo a favor ante Donnarumma, pero eligiendo el lado equivocado al tirársela al lado más cómodo para el italiano. Inmediatamente después llegó la respuesta del City, y Erling Haaland, que esta vez se quedó sin marcar, erró un mano a mano.

Y a partir de ahí y hasta el descanso siguió el torrente, con dos grandes paradas de Donnarumma a Nick Woltemade, con un posible penalti de Fabian Schär sobre Foden y con una salvada a bocajarro de Nick Pope ante Haaland. El empate a cero no se correspondía con lo que pasaba en el campo y la segunda mitad abrió el grifo de los goles en un paréntesis de apenas siete minutos. Barnes se resarció de su fallo con un buen disparo desde la medialuna del área, para que Dias, con una volea en el corazón del área empatara solo cinco minutos después. Sin tiempo para digerir el empate y pensar en la victoria, el Manchester City se topó de sopetón con el 2-1 tras una jugada de carambola. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Woltemade cazó un centro y lo prolongó al segundo palo, donde entró con todo Bruno Guimaraes, estrellando la pelota en el larguero. De la madera fue a los dominios de Barnes, que se la encontró encima y le intentó pegar como pudo. Falló a la primera, pero a la segunda tocó la red. El 2-1, sin embargo, estuvo en entredicho durante varios minutos mientras el VAR revisaba un posible fuera de juego de Guimaraes. Cuando las pantallas mostraron que estaba en posición legal, St. James' Park gritó de júbilo.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

El Newcastle es decimocuarto, con quince puntos, mientras que el City, que aspiraba a ponerse a uno del Arsenal, se queda a cuatro y con los 'Gunners' aún por jugar. El segundo puesto lo ocupa el Chelsea con 23, seguido del City con 22, Crystal Palace con 20 y Brighton con 19. Luego de la inesperada goleada del Nottingham Forest al Liverpool (0-3), el conjunto dirigido por Arnet Slot se coloca en el puesto 11 con 18 unidades.

FICHA TÉCNICA DEL NEWCASTLE VS CITY