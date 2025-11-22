Pichichi Liga Española: Lewandowski marca y asusta a Mbappé en tabla goleadores

Robert Lewandowski ha colocado este sábado su nombre en el libro de la historia del FC Barcelona al lograr marcar el primer gol en el nuevo Spotify Camp Nou, cuyas puertas se abrieron por primera vez después de 909 días desde que empezó la remodelación. El Barça volvió a disputar un partido en el Camp Nou, aunque con apenas capacidad para 45.000 espectadores, y el delantero polaco inscribe su nombre como el primer goleador del nuevo feudo culé, pensado para ser la punta de lanza económica y social de la entidad.

Lewandowski, en el minuto 5, entró en los fastos de la historia blaugrana como primer jugador en convertir un gol en el césped del nuevo estadio y hacerlo, además, en partido oficial. Temprano se hizo sentir Lewandowski, con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo. Lo hizo aprovechando una recuperación de Eric Garcia para irse de un defensa del Athletic y, con la izquierda, superar por bajo a un Unai Simón que pudo hacer más para evitar que el '9' polaco pudiera festejar por todo lo alto el primer tanto en el nuevo feudo blaugrana.

De este modo, Lewandowski se une al uruguayo Ramón Alberto Villaverde Vázquez como primeros goleadores oficiales en el Camp Nou. El charrúa lo hizo allá por el año 1957 cuando el Camp Nou era más pequeño y primitivo, pero que fue una obra arquitectónica destacada para la época.

LA LUCHA POR EL PICHICHI DE LA LIGA ESPAÑOLA

Robert Lewandowski, con su anotación al Athletic Club de Bilbao, llegó a ocho goles en esta Liga de la que en anteriores temporadas ha sido 'Pichichi' vestido de blaugrana. Lewandowski, por tanto, se acerca más al líder de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026, Kylian Mbappé, quien tiene 13 tantos y el domingo tiene cita con el Real Madrid frente al Elche en su campo. Visita complicada de los de Xabi Alonso.

𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜. 🌟



🖊️ El delantero del @FCBarcelona_es escribe una nueva página en la historia blaugrana y marca el PRIMER GOL del nuevo Spotify Camp Nou.#LALIGAEASPORTS | #BarçaAthletic pic.twitter.com/q3Xp5p4Knf — LALIGA (@LaLiga) November 22, 2025

El 'killer' polaco está recuperando su mejor nivel goleador, en la jornada pasada antes del parón de selecciones se despachó con un hat-trick frente al Celta de Vigo y ahora amenaza a Mbappé con alcanzarlo. Otro que se mete en la pelea por el 'Pichichi' del campeonato doméstico es el español Ferran Torres, que con su doblete contra los vascos sumó 7 goles y empató en el tercer puesto con el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Fermín López llegó a cuatro tantos.