Barcelona volvió al Camp Nou: fiesta, Messi 'apareció' y agresión que indigna

Las imágenes de la goleada del Barcelona 4-0 ante Athletic Club de Bilbao en su regreso al Camp Nou, por la jornada 13 de la Liga Española 2025-2026. ¡Se vivió una fiesta azulgrana en el nuevo estadio y hasta Messi 'apareció'!
La afición del Barcelona volvió al Spotify Camp Nou y disfrutó de una tarde alegre con un festín de goles.
Estas hermosas aficionadas del Barcelona se tomaron una foto para el recuerdo de su ingresó al nuevo estadio Camp Nou.
Inicialmente el Camp Nou ha tenido un aforo reducido de 45.401 espectadores para el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao.
Después de 909 días, el Barcelona volvió a jugar en su casa con una parte de su público en las gradas ya que todavía el estadio está en obras.
El club azulgrana se ha gastado hasta el momento 342 de los 1.450 millones de euros presupuestados en el nuevo Camp Nou. El objetivo es alcanzar un aforo de más de 62 mil aficionados (fase 1C) a partir de diciembre de 2025.
Una vez finalizado por completo, el nuevo Spotify Camp Nou tendrá una capacidad ampliada. El aforo definitivo estará en torno a los 104.000 a 105.000 espectadores, consolidándose como el estadio de fútbol con mayor capacidad de Europa.
El 11 titular que jugó del Athletic Club de Bilbao, con Nico Williams volviendo a verse las caras contra el Barcelona, equipo que lo quiso fichar en el pasado.
Ter Stegen, Frenkie de Jong, Gavi y Pedri no se quisieron perder la reapertura del Camp Nou.
Los socios del Barcelona, Juan Canela Salamero y Jordi Penas, fueron los encargados de hacer el saque de honor en el Camp Nou. Son dos de los socios de más antiguedad del club, que estuvieron presentes en la inauguración del estadio en 1957.
Robert Lewandowski marcó con este zurdazo a los 5 minutos el primer gol del nuevo Camp Nou. ¡Polaco goleador!
Robert Lewandowski está volviendo a ser ese goleador temible en el Barcelona y puso el 1-0 en el marcador ante el Athletic Club de Bilbao.
Lamine Yamal llegó a celebrar con Robert Lewandowski y se dieron este gran abrazo.
Robert Lewandowski celebró con la afición del Barcelona el primer gol del nuevo Camp Nou. Quedará grabado en los libros de historia este tanto.
El Barcelona contó con la buena noticia del regreso de Joan García a la portería. Fue titular y mantuvo su arco en cero.
Nico Williams vivió un infierno en su vuelta al Camp Nou. El futbolista del Athletic Club de Bilbao, que rechazo al Barcelona dos veces, fue silbado por la afición azulgrana desde el primer minuto y hasta que dejó el terreno de juego. Cada vez que tocaba el balón, la grada emitía el mismo sonido.
Nada más saltar a calentar, los seguidores del Barcelona ya mostraron su enfado con Nico Williams y quedó más que patente cuando el altavoz dio las alineaciones. Cuando sonó el nombre del jugador vasco, se escuchó una enorme pitada. Los culés no lo perdonan por rechazar al Barça.
Eric García fue una de las imágenes más llamativas del Barça en la vuelta al Camp Nou. El defensa catalán jugó con una máscara protectora facial después de sufrir una fractura nasal en el encuentro de Champions frente al Brujas.
¡Y 'apareció' Lionel Messi! En el regreso del Barcelona al Camp Nou después de 909 días, se escuchó el grito de "Messi, Messi" en las graderías del estadio justo en el minuto 10, homenajeando al mejor futbolista de toda la historia culé. ¡El GOAT, presente en el corazón culé!
Lamine Yamal frotó la lámpara con un espectacular pase. Desde atrás del mediocampo, con la parte externa de su pie izquierdo, superando a toda la defensiva rival y dejando a su compañero frente al arco. Así fue el pase del joven extremo para que Ferran Torres marcara el 2-0.
Ferran Torres fue la figura del partido con sus dos goles gracias a las dos asistencias de Lamine Yamal.
Lamine Yamal y Ferran Torres hicieron una gran sociedad en el partido y lo festejaron de esta manera.
Unai Simón tratando de parar el balón en el gol de 2-0 de Ferran Torres. El portero del Athletic Club de Bilbao es señalado por sus errores en los primeros dos goles.
Fermín López también se unió a la fiesta del Barcelona y así celebró su gol para el 3-0 sobre el Athletic Club de Bilbao.
El Athletic Club de Bilbao se quedó con 10 hombres por esta terrible patada de Oihan Sancet por la espalda contra Fermín López, en el minuto 54.
La agresión indigna a todo el Barcelona ya que ocurrió en las narices del árbitro José María Sánchez Martínez, quien en primera instancia le sacó amarilla a Sancet, pero después fue llamado por el VAR para revisar la acción y lo terminó echando.
El árbitro José María Sánchez Martínez cambió su decisión y le mostró tarjeta roja a Oihan Sancet, que dejó al Athletic Club de Bilbao con uno menos con más de media hora por jugar.
Lamine Yamal volvió a dar show del bueno. Tomó el balón desde atrás del mediocampo. Regateó a tres rivales para limpiar la zona. Y superó a toda la línea defensiva del Athletic Club con un exquisito pase filtrado para que Ferran Torres colocara el definitivo 4-0 en el marcador.
Lamine Yamal y Ferran Torres festejando el cuarto gol del Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao.
Ferran Torres frotó los tacos del mago Lamine Yamal. Así le agradeció por sus dos asistencias para que marcara el doblete ante Athletic Club de Bilbao.