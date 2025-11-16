Doblete de Haaland: Noruega clasifica al Mundial 2026 y al repechaje va Italia

Milán, Italia.

La Selección de Noruega, liderada por el 'Androide' Erling Haaland, autor de un doblete, se clasificó al Mundial United 2026 luego de golear de visita 1-4 a Italia que queda condenada a disputar nuevamente el repechaje mundialista. La selección noruega cerró este domingo, con su victoria ante Italia en la última jornada de clasificación, su plaza para el próximo Mundial 2026, la que será su cuarta presencia mundialista en su historia y la primera en los últimos 28 años.

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en la Copa del Mundo de Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final. Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.

Su fase de clasificación fue impoluta. Haaland selló el pasaporte de su invicta selección con dos goles en dos minutos, entre el 78 y el 80, cuando parecía totalmente opacado. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Su acierto en fase ofensiva en jornadas anteriores, de cualquier manera, hubiera marcado la diferencia. Los goles de Haaland y de Alexander Sorloth daban ventaja e incluso en caso de derrota hubieran accedido por la abultada diferencia de tantos, que finalmente fue de +31 para los noruegos por +10 de los italianos.

Será, por tanto, el primer gran torneo que disputen Haaland, Sorloth, Martin Odegaard, lesionado por el momento de la rodilla, y compañía. Antes, la Selección Noruega intentó sin éxito clasificar para la Euro 2020, donde se quedó en las semifinales del 'play-off' ante Serbia; para el Mundial de Qatar 2022, pues quedó tercera en su grupo de clasificación, afectada por una lesión de su estrella Haaland; y para la Euro 2024, tercera y encuadrada en el grupo de España.

