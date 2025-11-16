Selección, afuera del Mundial 2026 de la forma más cruel: llanto desconsolado

Tenían el repechaje al Mundial 2026 en la bolsa, pero en la última jugada del partido, minuto 95, encajaron un gol y quedaron eliminados de la Copa del Mundo, mientras su rival se llevó el pasaje a la repesca. ¡Dolor, tristeza y llanto por el desenlace!
Hungría tenía el boleto al repechaje desde que saltó al terreno de juego, le bastaba el empate para dejar a Irlanda fuera del Mundial y tenía la ventaja a 10 minutos del final, pero pudo más el corazón del ‘Ejercito Verde’ que igualó al 80 y marcó un gol agónico en el 90+6 para seguir pensando en el Mundial 2026 por la vía del repechaje.
Hungría vivió una montaña rusa de emociones frente a Irlanda que terminó de la peor manera, con la grada en silencio y los jugadores derrumbados sobre la cancha luego de perder la oportunidad de clasificar a la próxima Copa del Mundo.
Hungría prendió la llama de la esperanza a los tres minutos cuando tomó ventaja con el gol de Daniel Lukacs, de cabeza, a pase de Dominik Szoboszlai. Pero al cuarto de hora, Irlanda, de penalti, logró el empate. No falló Troy Parrott, el héroe de los irlandeses.
Hungría recuperó el pulso y volvió a ponerse por delante en el minuto 37, cuando Barnabas Varga firmó un golazo. Recibió en la media luna un pase de Milos Kerkez. Controló con el pecho y a la media vuelta soltó una volea que se coló por la escuadra del guardameta Denes Disbusz.
Pero casi nadie contó con la resurrección irlandesa que creyó en sus posibilidades hasta el final. En el minuto 80, un pase de Finn Azaz al área encontró a Parrott que controló la pelota y con un suave toque con el exterior superó al arquero local Denes Disbusz y estableció el empate 2-2. ¡Locura total en Budapest!
Hungría empezó a pensar en lo peor. Y llegó en el tiempo añadido. En la última jugada del partido, a la desesperada, Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar neerlandés, metió la puntera de la pierna derecha y batió al meta Denes Disbusz.
Troy Parrott firmó su triplete y le dio un triungo agónico, indispensable, a la República de Irlanda que culminó la remontada en el Puskas Arena para la clasificación al repechaje hacia el Mundial del que queda fuera Hungría, que lo tuvo en la mano.
Troy Parrott es el héroe nacional en Irlanda. Marcó los dos goles en la magnífica victoria por 2-0 sobre Portugal el jueves y este domingo hizo un hat-trick frente a Hungría para clasificar al repechaje al Mundial 2026.
La locura se apoderó de Troy Parrott y todos los jugadores de la República de Irlanda tras el gol que les dio la victoria y clasificación a la repesca mundialista.
Troy Parrott se volvió loco y de la euforia se quitó la camiseta para salir corriendo a celebrar a un costado de la banda.
Los jugadores y staff técnico de Irlanda se fueron encima de Troy Parrott para celebrar el gol histórico que los metió al repechaje.
Portugal acabó en la cima del Grupo F con 13 puntos de cuatro triunfos, un empate y una derrota. Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que venció a Hungría para quedarse con el segundo puesto de la zona y el boleto al repechaje con 10 unidades.
El triunfo abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.
Hungría alarga así sus penas mundialistas. No juega un Mundial de Fútbol de la FIFA desde México 1986.
Por un lado, la euforia y emoción de los jugadores de Irlanda celebrando la clasificación al repechaje y por el otro, los húngaros, abatidos entre lágrimas por la eliminación.
Dominik Szoboszlai, capitán de Hungría y estrella del Liverpool de Inglaterra, rompió a llorar tras la dura derrota de su selección que puso fin a sus esperanzas en la Copa del Mundo.
Dominik Szoboszlai no pudo contener el llanto desconsolado por la eliminación de Hungría.
Las cámaras de televisión captaron a Szoboszlai visiblemente afectado justo después del gol de la victoria de Troy Parrott en los últimos minutos.
La tristeza de Dominik Szoboszlai después de que se consumara la eliminación de Hungría en la lucha por un lugar para la próxima Copa del Mundo.
Dominik Szoboszlai apenas pudo decir un par de palabras tras el final del partido. Aseguró que duele mucho quedar afuera del Mundial 2026 y de la forma en la que ocurrió.
Hungría cumplirá 40 años sin participar en un Mundial, el torneo más importante que existe en el planeta fútbol. Una decepción más para los húngaros. DEVASTADOR.
La felicidad cayó del lado de Irlanda que celebró a lo grande su clasificación al repechaje para el Mundial United 2026.
Troy Parrott celebró con los aficionados en las grades del estadio Puskas Arena de Budapest.
Cinco goles en dos partidos contra Portugal y Hungría, incluyendo un gol de la victoria en el minuto 96 para mantener vivas las esperanzas de la República de Irlanda en la Copa del Mundo. Decir que Troy Parrott es el hombre del momento sería quedarse corto. ¡Héroe irlandés!