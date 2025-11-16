Selección, afuera del Mundial 2026 de la forma más cruel: llanto desconsolado

Hungría tenía el boleto al repechaje desde que saltó al terreno de juego, le bastaba el empate para dejar a Irlanda fuera del Mundial y tenía la ventaja a 10 minutos del final, pero pudo más el corazón del ‘Ejercito Verde’ que igualó al 80 y marcó un gol agónico en el 90+6 para seguir pensando en el Mundial 2026 por la vía del repechaje.