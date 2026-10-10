Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid sigue en la pelea con Barcelona pero es superado

La Liga Española volvió a la acción tras el parón de selecciones con un Barcelona imparable que mira por el retrovisor en la tabla de posiciones a sus perseguidores que también triunfaron este sábado en la octava jornada del campeonato liguero.

La actividad del día empezó con la suspensión del partido Rayo Vallecano vs Athletic Club de Bilbao por el lanzamiento de objetos al campo de juego del estadio de Vallecas, en protesta de los aficionados rayistas contra el presidente de su club.

Luego el Atlético de Madrid sacó una agónica victoria a domicilio 1-2 contra el Deportivo Alavés. Alejandro Grimaldo adelantó al conjunto colchonero, igualó el marcador Lucas Boyé de penal y Cristian 'Cuti' Romero anotó el tanto del triunfo rojiblanco para seguir encima del Real Madrid en la clasificación.

Llegó el turno del superlíder FC Barcelona que retornó a LaLiga como la dejó antes de la Fecha FIFA: imparable y a paso arrollador. Los azulgranas recetaron una nueva goleada, esta vez por 3-0 contra un Getafe que no metió ni las manos en el Spotify Camp Nou.

El inglés Anthony Gordon, el brasileño Gabriel Jesús y el francés Jules Koundé fueron los autores de los goles del equipo de Hansi Flick que sigue dominando la Liga Española a paso perfecto y de manera invicta.