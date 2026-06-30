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Mbappé amenaza a Messi: Tabla máximos goleadores de los mundiales

La lucha por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo vuelve a cobrar fuerza en el Mundial de 2026.

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 17:36 -
  • Agencia EFE
Mbappé amenaza a Messi: Tabla máximos goleadores de los mundiales

Kylian Mbappé sigue recortando distancias y amenaza seriamente con alcanzarlo en una de las estadísticas más prestigiosas del fútbol internacional.

 Foto EFE.
Estados Unidos.

Kylian Mbappé contribuyó este martes con un doblete a la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial a expensas de Suecia (3-0), y con 18 quedó a uno de Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, ha jugado tres Copas del Mundo: Rusia 2028, Catar 2022, y la actual edición en la que ya suma 6, los mismos que mantenían hasta hoy al 10 argentino como máximo goleador del torneo.

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Messi, quien cumplió 39 años el pasado 24 de junio, ha disputado 6 ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022, en la que se consagraron campeones, y la presente.

Mbappé, el astro francés del Real Madrid llegó a la vigésima tercera edición del torneo con 12 tantos en su experiencia mundialista, los mismos que anotó Pelé en cuatro participaciones. Y el capitán de la selección argentina igualaba con 13 al francés Just Fontaine.

En lo que va del torneo, Messi y Mbappé superaron los 14 goles del alemán Gerd Müller, los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, y los 16 del alemán Miroslav Klose.

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El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Luego amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados.

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Lionel Messi, Argentina: 19 goles, 29 partidos, 6 Copas del Mundo.

Kylian Mbappé, Francia: 18 goles, 17 partidos, 3 Copas del Mundo.

Miroslav Klose, Alemania: 16 goles, 24 partidos, 4 Copas del Mundo.

Ronaldo Nazário, Brasil: 15 goles, 19 partidos, 4 Copas del Mundo.

Gerd Müller, Alemania Occidental: 14 goles, 13 partidos, 2 Copas del Mundo.

Just Fontaine, Francia: 13 goles, 6 partidos, 1 Copa del Mundo.

Pelé, Brasil: 12 goles, 14 partidos, 4 Copas del Mundo.

Harry Kane, Inglaterra: 11 goles, 14 partidos, 3 Copas del Mundo.

Sándor Kocsis, Hungría: 11 goles, 17 partidos, 3 Copas del Mundo.

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