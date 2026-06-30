México vs Ecuador, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y transmisión

Ciudad de México, México.

El Mundial de 2026 entra en su fase de eliminación directa y uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final enfrentará este martes 30 de junio a las selecciones de México y Ecuador, dos equipos que llegan con la ilusión intacta de seguir escribiendo su historia en la máxima cita del fútbol. El encuentro se disputará en el mítico Estadio Azteca, un escenario cargado de tradición mundialista que volverá a ser protagonista de una noche que promete emociones, intensidad y un ambiente espectacular con miles de aficionados mexicanos alentando al Tri El ganador del compromiso asegurará su clasificación a los octavos de final, mientras que el perdedor pondrá punto final a su participación en el torneo.

La selección mexicana afronta este compromiso impulsada por una sobresaliente fase de grupos en la que mostró un fútbol sólido, ordenado y efectivo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su sector tras sumar pleno de victorias, además de consolidarse como una de las defensas más firmes del campeonato al no recibir goles en sus primeros tres encuentros. Ahora, con el respaldo de su afición y jugando en casa, el Tri buscará dar un paso más hacia el objetivo de romper la histórica barrera de las rondas eliminatorias y acercarse a los grandes protagonistas del Mundial. Del otro lado estará una Ecuador que ha demostrado ser uno de los equipos más peligrosos del campeonato. La "Tri" logró instalarse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros gracias a una campaña marcada por su carácter competitivo, destacando especialmente la resonante victoria sobre Alemania, resultado que confirmó que el equipo sudamericano tiene argumentos suficientes para competir ante cualquier rival. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, Ecuador intentará imponer su intensidad, presión alta y velocidad para sorprender al anfitrión. En este tipo de instancias ya no hay margen de error. Si el encuentro termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos deberán disputar tiempos extra y, de ser necesario, definir al clasificado mediante la tanda de penales. La recompensa será enorme: un boleto a los octavos de final del Mundial 2026 y la posibilidad de seguir soñando con llegar cada vez más lejos en la competición.

Hora y dónde verlo en Honduras

El México vs Ecuador de este martes 30 de junio comenzará a las 7 de la noche, horario de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señal de Tigo Sports y Canal 5.

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