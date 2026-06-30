Francia vs Suecia, EN VIVO hoy: ¡Otro partidazo en el Mundial 2026!

Estados Unidos.

Francia confirmó su condición de máxima favorita al título en la fase de grupos, pero ahora tendrá que demostrar su poderío en los cruces eliminatorios, con Suecia como primer rival este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto del Francia vs Suecia en el Mundial 2026

'Les Bleus' buscan un adversario a su altura, después de pasearse frente a Senegal, Irak y Noruega con un saldo que da miedo: diez goles a favor, ocho de ellos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y dos en contra. El combinado galo lidera ya varias estadísticas: es la selección que más goles ha marcado, junto con Alemania y Países Bajos; la que ha dado más asistencias, empatada con las dos anteriores; y una de las que más remata entre los tres palos.

Una máquina perfectamente engrasada que quiere resarcirse de la derrota en la final de Catar 2022 y repetir el éxito de Rusia 2018. Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo, de regreso a una Copa del Mundo tras perderse Catar 2022, ha mostrado dos caras muy diferentes. Arrasó a Túnez en su debut (5-1), pero luego Países Bajos le endosó una manita (5-1) para, finalmente, firmar un empate con Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones.La actualidad del equipo sueco pasa, sin embargo, por la lesión de uno de sus ejes defensivos, Isak Hien, central del Atalanta, que se perderá lo que queda del torneo por una lesión en los "isquiotibiales de la pierna izquierda", según informó la federación.