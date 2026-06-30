Partidos Copa Mundial FIFA 2026 hoy martes 30 de junio: horario y dónde ver

Estados Unidos.

El primer compromiso del día se disputará a las 11:00 am en el Estadio Dallas, donde Costa de Marfil intentará seguir sorprendiendo cuando enfrente a Noruega . El conjunto africano ha mostrado un fútbol sólido durante el torneo, mientras que los europeos depositan gran parte de sus esperanzas en el poder ofensivo de Erling Haaland, una de las principales figuras de esta Copa del Mundo.

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, instancia en la que seis selecciones buscarán mantenerse con vida en la lucha por el título. Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México y Ecuador protagonizarán tres encuentros que prometen intensidad, buen fútbol y grandes emociones.

Más tarde, a las 3:00 pm, Francia y Suecia medirán fuerzas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los franceses llegan con el cartel de favoritos gracias a la calidad de su plantilla y al liderazgo de Kylian Mbappé , aunque los suecos buscarán dar otro golpe de autoridad y eliminarán a una de las selecciones llamadas a pelear por el campeonato.

La jornada concluirá con uno de los partidos más atractivos del día. A las 7:00 pm, México recibirá el respaldo de su afición en el Estadio Ciudad de México para enfrentarse a Ecuador en un duelo que promete ser muy disputado. Los aztecas intentarán aprovechar su condición de anfitriones, mientras que la 'Tri' buscará dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.

Con el formato de eliminación directa, cualquier error puede resultar decisivo. Si alguno de los encuentros termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga y, de persistir el empate, el boleto a los octavos de final se definirá desde la tanda de penales, donde la presión será máxima para ambos equipos.

Los aficionados podrán seguir toda la actividad de esta jornada mundialista a través de Tigo Sports Honduras y minuto a minuto en. Diario La Prensa. Al finalizar el día, tres nuevas selecciones habrán asegurada su presencia en los octavos de final, acercándose un paso más al sueño de conquistar la Copa Mundial 2026.