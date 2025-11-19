Sorteo Repechaje al Mundial 2026: día, hora, canal, dónde ver y clasificados

Zúrich, Suiza.

El Mundial United 2026 ya cuenta con 42 selecciones clasificadas de las 48 que formarán el cartel de la Copa del Mundo, lo que significa que aún quedan lugares disponibles que saldrán de los repechajes intercontinental y de la UEFA. Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron la noche del martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la eliminatoria de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes. Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

Más temprano el martes, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también separaron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo. Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League jugarán un repechaje europeo, que dará cuatro cupos al Mundial. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas. Ambos repechajes serán sorteados este jueves 20 de noviembre.

¿Qué selecciones disputarán el repechaje UEFA?

Son 22 selecciones que jugarán por los últimos seis boletos para la Copa del Mundo 2026. Por un lado, está el repechaje de la UEFA que disputan 16 conjuntos y que da cuatro lugares. El repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025. Las selecciones de la UEFA que buscarán los cuatro lugares restantes que tiene disponible la confederación europea son: Irlanda, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Eslovaquia, Gales, Rumania, Macedonia del Norte, Suecia, Irlanda del Norte, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca y Kosovo.

Selecciones que jugarán el repechaje intercontinental

Mientras que por otro lado torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 reúne a seis selecciones de cinco de las seis confederaciones: Conmebol, AFC, CAF, OFC y Concacaf, esta última es la única con dos representantes. Dicho certamen dará dos boletos para el Mundial. Dentro del Repechaje Intercontinental, las selecciones que buscarán los últimos dos boletos al Mundial 2026 son: Bolivia, Nueva Caledonia, República del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

¿Cómo será el sorteo de los repechajes al Mundial 2026?

Las 16 selecciones de la UEFA se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, el mismo que se celebrará este jueves 20 de noviembre. Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026. Los ocho partidos de semifinales del repechaje de la UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro rutas se disputarán el 31 del mismo mes. En el sorteo del repechaje intercontinental, las seis selecciones conocerán la ruta a la clasificación que constará de dos llaves, compuestas de tres combinados cada una. Los cuatro peores clasificados en el ranking de la FIFA disputarán la semifinal, mientras que los dos mejores irán directo a la final. Los dos ganadores estarán en la Copa del Mundo 2026. A la espera de que FIFA actualize su ranking, Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que serían las dos selecciones que avanzan directo a la final, mientras que Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam estarían en las semifinales. Las semifinales del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 están programadas para el 23 de marzo, mientras que las dos finales se disputarán el 31 del mismo mes. Los partidos será en México, en el estadio BBVA de Monterrey, con capacidad para 53.000 aficionados y el Akron de Guadalajara, tiene capacidad para casi 50.000 espectadores. En estos recintos se llevarán tanto semifinales como la final.

Horario y dónde ver el sorteo del repechaje al Mundial 2026

El sorteo de los repechajes intercontinentales y de la UEFA se realizará este jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza. El horario del sorteo donde las selecciones conocerán su destino en el repechaje para el Mundial 2026 empezará en punto de las 6.00 AM, de Honduras y México. En Estados Unidos lo hará a las 7:00 horas del Este y 4:00 horas del Pacífico. A las 7:00 horas ET en Colombia, Ecuador, Perú / 9:00 horas Argentina, Uruguay, Chile. El evento arrancará con las llaves para el torneo clasificatorio (repechaje intercontinental), seguido por los playoffs de UEFA. El sorteo se podrá ver gratis en FIFA+ aquí. También por su canal de YouTube. Será en vivo desde la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza.

