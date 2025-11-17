  1. Inicio
Insólito: no ganó ningún partido en Eliminatorias y puede ir al Mundial 2026

Insólito caso el que se vive en Europa, ya que una selección tiene posibilidades de ir al Mundial sin haber ganado un partido en las Eliminatorias de la UEFA.
Ya son 34 las selecciones confirmadas para la siguiente Copa del Mundo y aún faltan otras por medio del repechaje. Sin embargo, hay una que ha firmado una catastrófica fase eliminatoria.
Luego de cinco partidos, esta selección no ha conseguido ganar ningún partido y solamente tiene 1 punto, producto de un empate. Aún le falta un partido, pero ya no puede clasificar de forma directa y tampoco como mejor segunda.
Se trata de la selección de Suecia, perteneciente al grupo B de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026. Según las estadísticas, quedaría sin opciones de asistir a la justa.
Y es que, el combinado sueco aún cuenta con la posibilidad de estar en el Mundial 2026. Esta es la situación por la que atraviesa la selección y el por qué tiene opciones de estar en el Mundial sin haber ganado un partido en eliminatorias.
A falta de un partido, la Selección de Suecia se encuentra en el último lugar de su grupo con 1 punto: lleva cuatro partidos perdidos y un solo empate.
Sin embargo, según las reglas de la clasificación de la UEFA, los suecos cuentan con una oportunidad debido a que quedaron líderes en su grupo de la UEFA Nations League.
En dicha participación, Suecia fue líder de su grupo con 16 puntos, y con esa participación destacada obtuvo un pase al repechaje.
En esa fase estarán 16 selecciones: los 12 segundos de las Eliminatorias y los cuatro mejores clasificados de la UEFA Nations League.
"Los 12 segundos de grupo participan en los play-offs junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primera o segunda posición", informa la UEFA en su página web.
Es por ello que Suecia cuenta con la posibilidad y aún sueña con asistir a la Copa del Mundo, eso sí, tendrá que pasar por el repechaje antes.
Para sorpresa fue una de las peores en las Eliminatorias UEFA tras su destacada participación en la Nations League, pero ahora cuenta con una gran oportunidad.
El repechaje se llevará a cabo desde el 26 al 31 de marzo de 2026. De los ya clasificados al Mundial 2026 de Europa están: Inglaterra, Francia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.
"Las 16 selecciones que accedan a los play-offs se dividirán en cuatro eliminatorias, con cuatro equipos en cada una de ellas. Los partidos de play-offs se disputarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026", informa la UEFA.
La Selección de Suecia se enfrenta este martes 18 de noviembre a Eslovenia en la sexta jornada de las Eliminatorias. De lograr su primer triunfo, solo escalaron al tercer puesto.
