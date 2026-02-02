Sorpresa: Hondureño Deiby Flores queda fuera del Al-Najma de Arabia Saudita

Arabia Saudita.

El volante hondureño Deiby Flores quedó este lunes como agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Najma de Arabia Saudita. La salida del mediocampista se dio por mutuo acuerdo entre ambas partes, según confirmó la institución asiática.

"El Yeye" había llegado al equipo de la primera división saudí a mediados de 2023, procedente del Toronto FC de la MLS, en uno de sus mejores momentos por su recorrido internacional y protagonismo en la Selección Nacional de Honduras.

El rendimiento de Deiby Flores fue regular durante su estancia en el equipo, sin lograr la continuidad esperada como titular indiscutible. Las lesiones y algunas decisiones técnicas influyeron en su participación durante la temporada.