Enrique Facussé conquista el Torneo Nacional en sus primeros pasos en el baloncesto

Enrique Facussé ha iniciado lo grande su aventura en el mundo del baloncesto y en sus primeros pasos sobre la duela ya conoce la gloria tras conquistar el Torneo Nacional.
El exportador del Motagua y la Selección de Honduras tuvo un papel importante en la victoria de Jaguares 80-51 sobre Invercorza en la final disputada en el Nacional de Ingenieros, la cual contó con una importante presencia de aficionados al "deporte ráfaga".
Tras lograr su primer título como basquetbolista, Facussé se dijo muy contento por haber logrado el objetivo en el equipo que comparte junto a su hermano y se mostró muy satisfecho por todo el apoyo que tuvo el torneo a lo largo de su desarrollo.
"El haber ganado el primer torneo de baloncesto ha sido super bueno, estoy feliz y contento, misión cumplida. Tuvimos bastante gente viendo los partidos, atrajimos bastante público y todavía queremos traer a más personas para que apoyen este deporte y podamos estar al nivel de otras ligas internacionales y de esa manera apoyar a la Selección Nacional de baloncesto", declaró Facussé muy emocionado a Diario La prensa.
"El equipo hizo un gran papel, sacamos el título sabiendo que habíamos perdido el partido contra Invercorza en la fase de grupos y después nos volvimos a ver en la final y ganamos por 30 puntos, lo cual fue algo increíble. El grupo se puso las pilas y todos jugaron su rol", agregó.
Con la meta de ser campeón cumplida, Facussé expresó su deseo de seguir jugando al baloncesto, sin embargo, mencionó que en este momento se centrará en su carrera futbolística a la espera de ofertas en el país o en el extranjero para volverse a colocar bajo los tres postes.