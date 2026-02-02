Enrique Facussé conquista el Torneo Nacional en sus primeros pasos en el baloncesto

Teguciglpa, Honduras.

Enrique Facussé ha iniciado lo grande su aventura en el mundo del baloncesto y en sus primeros pasos sobre la duela ya conoce la gloria tras conquistar el Torneo Nacional.

El exportador del Motagua y la Selección de Honduras tuvo un papel importante en la victoria de Jaguares 80-51 sobre Invercorza en la final disputada en el Nacional de Ingenieros, la cual contó con una importante presencia de aficionados al "deporte ráfaga".

Tras lograr su primer título como basquetbolista, Facussé se dijo muy contento por haber logrado el objetivo en el equipo que comparte junto a su hermano y se mostró muy satisfecho por todo el apoyo que tuvo el torneo a lo largo de su desarrollo.