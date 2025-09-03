Selección de Honduras viajó a Curazao para enfrentar a Haití en las eliminatorias

Dicho encuentro se jugará en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao, durante la primera doble jornada de este mes de septiembre. Este recinto ha sido utilizado anteriormente por Haití en partidos eliminatorios y de la Liga de Naciones.

La delegación catracha se desplazó desde el aeropuerto internacional de Palmerola con la ilusión de conseguir los primeros tres puntos del Grupo C que también comparte con Costa Rica y Nicaragua.

La Selección de Honduras viajó esta tarde hacia tierras caribeñas para enfrentar el viernes a Haití en Curazao por las eliminatorias rumbo al Mundial, que dará comienzo en junio del próximo año.

Debido a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país caribeño, la FIFA decidió que Haití no puede disputar partidos oficiales en su territorio, obligando a buscar una sede alterna.

Aunque inicialmente se rumoreó que Haití jugaría en Orlando, Florida, esa opción fue descartada. La federación haitiana optó por Curazao para evitar la ventaja que supondría la presencia masiva de aficionados hondureños en suelo estadounidense.

Cabe recordar que previo al viaje, el equipo hondureño realizó dos entrenamientos a puertas cerradas en cancha sintética en Tegucigalpa. La 'H' tiene previsto llegar a Curazao esta noche alrededor de las 7:50 PM ( 9:50 PM de Honduras ).

La Bicolor hará el jueves el reconocimiento de cancha, entrenamiento de una hora, tendrá una reunión técnica y la conferencia de prensa previa será solo con el profesor Reinaldo Rueda. El retorno será el día sábado posiblemente al mediodía.

Será un duelo clave para dar un paso firme hacia la clasificación en este cuadrangular. El partido inicia a las 6:00 PM en el Estadio Ergilio Hato y se podrá ver en tierras catrachas por la señal de Tigo Sports.