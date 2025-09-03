Honduras y sus arranques en fase final: una historia de altibajos en eliminatorias

El equipo que comanda el colombiano Reinaldo Rueda vieja este miércoles al Caribe, justo a la isla de Curazao, donde lo esperan los seleccionados haitianos, quienes no pueden afrontar sus partidos en su territorio por problemas políticos y de violencia.

Su rival de turno es un viejo conocido, la Selección de Haití , con quien ya tiene un recuerdo es un inicio de esta misma fase de la eliminatoria.

La Selección Nacional de Honduras debuta este viernes 5 de septiembre en la ronda final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Esta será la décima vez que la 'Bicolor' juegue una fase final de eliminatoria mundialista y la quinta iniciando como visitante.

La primera vez que Honduras se enfrentó a Haití en esta etapa rumbo a una Copa del Mundo, fue para España 1982 y en aquella vez el equipo de José de la Paz Herrera (QDDG) salió victorioso por marcador de 4-0 en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los anotadores de ese partido fueron; David Bueso, Jorge "Indio" Urquía, Eduardo "Tony" Laing y José Roberto "Macho" Figueroa. Para ese entonces, le llamaban 'Campeonato de Naciones de Concacaf'.

Ahora bien, Honduras jugó su primer partido de fase final de eliminatoria ante Trinidad y Tobago para el Mundial de Alemania 1974, solo que esa vez jugó en Puerto Príncipe, Haití.

Otros de los rivales que han tenido la 'Bicolor ' en esta última etapa han sido; Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Panamá.

Resultados de Honduras en última ronda de eliminatorias

Alemania 1974 Honduras 2-1 Trinidad y Tabado (Puerto Príncipe, Haití)

España 1982 Honduras 4-0 Haití (Tegucigalpa, Honduras)

Canadá 1986 Costa Rica 2-2 Honduras (San José, Costa Rica)

Estados Unidos 1994 Honduras 2-2 Canadá (Tegucigalpa, Honduras)

Corea y Japón 2002 Costa Rica 2-2 Honduras (San José, Costa Rica)

Sudáfrica 2010 Costa Rica 2-0 Honduras (San José, Costa Rica)

Brasil 2014 Honduras 2-1 Estados Unidos (San Pedro Sula, Honduras)

Rusia 2018 Honduras 0-1 Panamá (San Pedro Sula, Honduras)

Qatar 2022 Canadá 1-1 Honduras (Toronto, Canadá)