Honduras entrena completa y toma precauciones para duelo ante Haití

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras se enfoca en la ruta mundialista United 2026 y el técnico Reinaldo Rueda ya tiene a todos sus guerreros listos para poder trabajar el duelo de este próximo viernes en Curazao ante Haití.

Con la incorporación de Luis Palma, el combinado nacional tiene a todos sus integrantes unidos y listos a las órdenes del seleccionador nacional y plasmar la idea táctica para su arranque mundialista.

Previo a su viaje a Curazao, la Selección de Honduras entrenó a puertas cerradas, decisión del técnico Reinaldo Rueda, quien busca ir definiendo los detalles en su 11 para enfrentar a los haitianos.