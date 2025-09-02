Honduras entrena completa y toma precauciones para duelo ante Haití

La Selección de Honduras se enfoca en la ruta mundialista United 2026 y el técnico Reinaldo Rueda ya tiene a todos sus guerreros listos para poder trabajar el duelo de este próximo viernes en Curazao ante Haití.
Con la incorporación de Luis Palma, el combinado nacional tiene a todos sus integrantes unidos y listos a las órdenes del seleccionador nacional y plasmar la idea táctica para su arranque mundialista.
Previo a su viaje a Curazao, la Selección de Honduras entrenó a puertas cerradas, decisión del técnico Reinaldo Rueda, quien busca ir definiendo los detalles en su 11 para enfrentar a los haitianos.
El timonel de la Bicolor no quiere sorpresas en su primer duelo de esta última etapa de la eliminatoria y ya conociendo que el duelo de ida se disputará en el estadio Ergilio Hato de Curazao, cuyo césped es sintético, hoy ha entrenado en cancha con pasto similar.
Reinaldo Rueda retornó al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, luego de su entrenamiento de este lunes en el estadio Nacional. Ahora lo hizo en la cancha sintética, donde entrenan las reservas del Olimpia y así sus jugadores no puedan adaptarse mejor a las condiciones del escenario en Curazao.
La delegación de Honduras tiene previsto realizar su viaje rumbo a Curazao en vuelo chárter, traslado que será desde el aeropuerto internacional de Palmerola a partir de las 3:00 de la tarde.
A su arribo a suelo caribeño, la Bicolor descansará la noche de este miércoles, el jueves desarrollará el reconocimiento de cancha del estadio Ergilio Hato en horas de la tarde noche, sede del compromiso del día viernes.
CONVOCATORIA DE HONDURAS.
PORTEROS: Luis López (Real España), Edrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua).
DEFENSAS: Luis Santamaría (Motagua), Getsel Montes (Herediano), Andy Nájar (Nashville - MLS), Julián Martínez (Alverca - Portugal), Franklin Flores (Real España), Cristopher Meléndez (Motagua), Joseph Rosales (Minnesota - MLS) y Marcelo Santos (Motagua).
VOLANTES: Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita), José Mario Pinto (Olimpia), David Ruiz (Inter Miami), Raúl García (Lobos), Edwin Rodríguez (Olimpia), Carlos Pineda (Sporting - Costa Rica) y Alexy Vega (Marathón), Denis Meléndez (Motagua).
DELANTEROS: Alenis Vargas (SJK - Finlandia), Romell Quioto (Al Najma - Arabia Saudita), Anthony Lozano (Santos - Liga MX), Luis Palma (Lech Poznán - Polonia), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia).