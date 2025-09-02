Compañero de David Ruiz le mansaje mensaje por el Haití vs Honduras, ¿apuesta?

Willemstad, Curazao.

La Selección Nacional de Honduras se alista para el crucial duelo que sostendrá ante Haití este viernes por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Diario LA PRENSA arribó desde hoy martes en horas de la mañana a Curazao, sede del compromiso que sostendrán caribeños y centroamericanos en choque correspondiente al Grupo C.

Cabe recordar que el Haití vs Honduras de este 5 de septiembre de 2025 se jugará en Curazao porque la selección haitiana no puede disputar partidos oficiales en su territorio debido a la situación de inseguridad y crisis política que atraviesa el país desde hace varios años. La selección de Haití se reporta lista para el crucial duelo y dentro de su plantilla cuenta con la novedad de que todos sus jugadores convocados son legionarios. Uno de los futbolistas llamados en la lista de la escuadra haitiana es Fafá Picault, jugador que milita en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos siendo compañero del hondureño David Ruiz, jugador convocado a la Bicolor por Reinaldo Rueda.

El atacante de Haití fue abordado en Exclusiva para Diario LA PRENSA y reiteró su amistad con Ruiz, además de que mostró un total respeto para la H. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Entrevista con Fafá Picault

Su opinión sobre la Selección Nacional de Honduras Sabemos que son un muy buen grupo, que tienen mucho talento. Obviamente que David Ruiz es mi hermano y hemos hablado mucho sobre el partido que se viene entre Haití y Honduras. Ahora hay que enfocarnos en nuestro grupo y estoy muy feliz de formar parte del equipo y esperamos dar lo mejor. Cuál fue tu reacción tras conocer que enfrentarás a Honduras y qué conversaste con tu compañero David Ruiz Obviamente nos burlamos, sabemos que nos espera una competencia. Toda las mañanas le decía que era mi enemigo durante la semana.

¿Alguna apuesta con David Ruiz por el Haití vs Honduras? No, por ahora no, pero seguramente si ganamos lo voy a molestar a mi compañero un poco.

