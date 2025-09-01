Supremo apareció y sorprendió a legionario; furor y así llegó Choco Lozano

Cinco legionarios llegaron este lunes, Supremo apareció y sorprendió a jugador, furor y Choco Lozano presente.
La Selección de Honduras se sigue armando de cara a los juegos eliminatorios ante Haití y Nicaragua. Este lunes 1 de septiembre arribaron varios legionarios, listos para sumarse a la concentración.
Los legionarios ya empezaron a llegar al país y fueron cinco los que hicieron su arribo este lunes y Grupo OPSA capturó a los jugadores catrachos.
El primero en hacer su llegada fue Joseph Rosales, jugador del Minnesota United de la MLS.
"La verdad que vengo muy contento, emocionado de estar con los compañeros y aportar para los partidos que vienen", dijo a los medios tras su llegada a Honduras.
El lateral zurdo fue recibido por el staff de la Selección de Honduras. Ya se reporta listo para sumarse a la Bicolor dirigida por Reinaldo Rueda.
El segundo en llegar al país fue David Ruiz. El jugador del Inter Miami se mostró emocionado de regresar a la Selección de Honduras tras su lesión.
"Para mí es un orgullo estar aquí, siempre lo he dicho y bueno, listo para venir y aprovechar las oportunidades que se me ha dado", expresó el futbolista catracho.
Ruiz no duda de su capacidad para competir por un puesto en el combinado que dirige Reinaldo Rueda.
Los presentes aprovecharon para tomarse fotografías con los legionarios que llegaron este lunes al país.
El tercer legionario que arribó al Aeropuerto de Palmerola fue Deybi Flores.
Deiby Flores es uno de los pilares fundamentales en la Bicolor; tuvo un largo viaje desde Arabia Saudita a Honduras.
En la misma línea, Romell Quioto, quien también es su compañero en Arabia, llegó a Honduras para sumarse a la concentración.
"Llegamos bien, estamos contentos porque siempre es un orgullo y un honor representar a la Selección, confiando que se pueda lograr el objetivo", dijo Quioto.
"Tenemos seis finales, vamos a ir partido a partido, sabemos que tenemos por ahora dos rivales difíciles, Haití es difícil, nos vamos a preparar", agregaba.
Choco Lozano fue el último legionario en arribar a La H. El atacante charló con los medios de prensa.
Los aficionados hondureños se acercaron a saludar al jugador del Santos Laguna.
"Comenzamos con ilusión, es bonito ponerte la camiseta de la Selección, es un compromiso grande, esperamos estar a la altura porque no hay margen de error", respondió el delantero sobre las eliminatorias.
Tras su llegada a suelo catracho, Joseph Rosales fue sorprendido por Supremo, uno de los influencers más reconocidos en Honduras.
Ambos personajes charlaron mientras eran captados por las camaras de LA PRENSA.
A Supremo y Joseph siempre se les ha comparado por sus similitudes. Tuvieron un encuentro muy ameno a su llegada.
Getsel Montes, Alenis Vargas, Julián Martínez y Luis Palma serán los últimos en integrarse a la Selección de Honduras.