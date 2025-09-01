David Ruiz responde tras su regreso a la Selección y la final perdida con Messi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Además, destacó la importancia de los encuentros que se avecinan para la Bicolor, sabiendo que son claves en el inicio de las Eliminatorias Mundialistas. "Son dos partidos muy importantes, que tenemos que sumar seis puntos y bueno, a eso vamos", expresó.

El mediocampista expresó lo que significa para él volver a formar parte de la selección luego de no poder disputar la Copa Oro 2025 por una lesión: "Para mí es un orgullo estar aquí, siempre lo he dicho y bueno, listo para venir y aprovechar las oportunidades que se me ha dado".

David Ruiz arribó el territorio catracho para unirse a la concentración de la Selección Nacional de Honduras para afrontar la doble fecha FIFA de septiembre y el debut en la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque su participación con Inter Miami de Messi no ha sido tan constante como en temporadas anteriores, Ruiz no duda de su capacidad para competir por un puesto en el equipo de Reinaldo Rueda : "Me siento bien, sé que puedo competir y demostrar acá y ganarme un puesto", afirmó.

- LO QUE DIJO DAVID RUIZ -

¿Qué representa volver a la Selección Nacional de Honduras en esta etapa de eliminatoria?

¿Cómo has tomado este llamado?

Muy alegre, bueno, le dejé saber a mi familia cuando me dijeron que contaban conmigo y bueno, sabemos que son dos partidos muy importantes, que tenemos que sumar seis puntos y bueno, a eso vamos.

Ya que has probado lo que se siente estar en una selección, ¿lo extrañabas?

Sí, lo extrañé mucho, verlo desde la tele, lejos, estar ahí apoyándolo, bueno, lo extrañaba demasiado y aquí estamos, gracias a Dios.

¿En qué momento llegas, David, más allá que quizás no has tenido el ritmo con el que viniste en otras oportunidades?

Estoy al 100, preparado para, bueno, si me dan la oportunidad de jugar y bueno, aprovecharla.

¿Cómo te sentís después de perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami?

Me hubiese gustado venir con un triunfo, pero bueno, voy a darle vuelta a la página y pensar en el futuro, que son estos dos partidos y bueno, ir y a demostrar.

¿Cómo ves este proceso eliminatorio, los rivales a enfrentar, Haití y Nicaragua?

Bueno, son equipos que siguen mejorando, cada convocatoria siguen teniendo mejores jugadores y bueno, tenemos que ir con todo, no hay que menospreciar a los rivales (Haití y Nicaragua).

¿Sentís que llegas en un momento complejo de tu carrera? Digo porque quizás cuando te sumaste por primera vez tenías más minutos, eras más protagonista en Inter Miami. ¿Cómo te sentís ahora para encarar este proceso eliminatorio?

Me siento bien, sé que puedo competir y demostrar acá y ganarme un puesto y estoy, bueno, aprovechando que se me ha llamado otra vez y bueno, vengo también a aportar mi granito de arena.