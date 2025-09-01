Quioto llega a Honduras: confiesa lo que le pidió a Nacho y posible partido con CR7

El debut de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf está a la vuelta de la esquina. La H se mide ante Haití este viernes 5 de septiembre en partido que se disputará en cancha neutral a partir de las 6:00 PM.
Este lunes ha sido un día importante en la Bicolor Hondureña, que poco a poco se empieza a armar con los jugadores convocados por el seleccionador catracho Reinaldo Rueda Rivera.
El que ya llegó desde Arabia Saudita es Romell Quioto, que analizó al combinado haitiano. Asimismo, aseguró que Honduras buscará a como dé lugar el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.
Por otra parte, reveló lo que pasó con Nacho, exjugador del Real Madrid y el pedido que hizo previo a un posible enfrentamiento contra Cristiano Ronaldo.
DECLARACIONES DE ROMELL QUIOTO
¿Cómo llegas para estos partidos de la Eliminatoria?
Llegamos bien, estamos contentos porque siempre es un orgullo y un honor representar a la Selección, confiando que se pueda lograr el objetivo.
Estamos en la etapa final, ¿qué esperas de los primeros dos partidos?
Tenemos seis finales, vamos a ir partido a partido, sabemos que tenemos por ahora dos rivales difíciles, Haití es difícil, nos vamos a preparar.
¿Qué se siente competir en una gran liga como la de Arabia Saudita?
Muy contento, creo que cuando uno trabaja y hace las cosas bien, al final del día los frutos se dan. Gracias a Dios supe enmendar mi carrera en el camino correcto.
¿Qué platicaste con Nacho?
Le dije que lo venía viendo desde hace muchos años, que me regalara la camisa y la cambiamos.
Tendrás roces importantes con la Bicolor Hondureña
Sin duda, la competencia es bastante difícil, hay que estar preparados, tenemos que hacer las cosas poco a poco y esperando que los resultados que se puedan dar.
Ahora te enfrentarás a Cristiano Ronaldo
Siempre fue un sueño, ojalá que para ese partido pueda estar disponible.
El mensaje para la afición de la Bicolor Hondureña
Sí, la afición tiene que venir a apoyarnos, sin ellos esto va a ser un poco difícil, necesitamos el apoyo de ellos. Y sí, para algunos de ellos será difícil estar en la próxima eliminatoria, hay que aprovechar al máximo.