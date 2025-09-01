Quioto llega a Honduras: confiesa lo que le pidió a Nacho y posible partido con CR7

Tegucigalpa, Honduras.

El que ya llegó desde Arabia Saudita es Romell Quioto, que analizó al combinado haitiano. Asimismo, aseguró que Honduras buscará a como dé lugar el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

Este lunes ha sido un día importante en la Bicolor Hondureña, que poco a poco se empieza a armar con los jugadores convocados por el seleccionador catracho Reinaldo Rueda Rivera.

El debut de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf está a la vuelta de la esquina. La H se mide ante Haití este viernes 5 de septiembre en partido que se disputará en cancha neutral a partir de las 6:00 PM.

Por otra parte, reveló lo que pasó con Nacho , exjugador del Real Madrid y el pedido que hizo previo a un posible enfrentamiento contra Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llegas para estos partidos de la Eliminatoria?

Llegamos bien, estamos contentos porque siempre es un orgullo y un honor representar a la Selección, confiando que se pueda lograr el objetivo.

Estamos en la etapa final, ¿qué esperas de los primeros dos partidos?

Tenemos seis finales, vamos a ir partido a partido, sabemos que tenemos por ahora dos rivales difíciles, Haití es difícil, nos vamos a preparar.

¿Qué se siente competir en una gran liga como la de Arabia Saudita?

Muy contento, creo que cuando uno trabaja y hace las cosas bien, al final del día los frutos se dan. Gracias a Dios supe enmendar mi carrera en el camino correcto.

¿Qué platicaste con Nacho?

Le dije que lo venía viendo desde hace muchos años, que me regalara la camisa y la cambiamos.

Tendrás roces importantes con la Bicolor Hondureña

Sin duda, la competencia es bastante difícil, hay que estar preparados, tenemos que hacer las cosas poco a poco y esperando que los resultados que se puedan dar.

Ahora te enfrentarás a Cristiano Ronaldo

Siempre fue un sueño, ojalá que para ese partido pueda estar disponible.

El mensaje para la afición de la Bicolor Hondureña

Sí, la afición tiene que venir a apoyarnos, sin ellos esto va a ser un poco difícil, necesitamos el apoyo de ellos. Y sí, para algunos de ellos será difícil estar en la próxima eliminatoria, hay que aprovechar al máximo.