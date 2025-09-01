Honduras: Rueda convoca a otros dos futbolistas previo a enfrentar a Haití y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.

¡Altas en la 'H'! Hay noticias en la concentración de la Selección de Honduras de cara al inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el entrenador Reinaldo Rueda ha tomado la decisión de convocar a dos futbolistas de la Liga Nacional de Honduras para completar su lista de 26 jugadores y no 24 como lo fue al inicio.

Se trata del mediocampista Denis Meléndez, quien anoche fue el MVP con un doblete en la victoria de Motagua ante Real España, y el atacante Yustin Arboleda, de Olimpia, quien se unirá a la concentración para aportar más opciones ofensivas al equipo hondureño.