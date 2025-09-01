Honduras: Rueda convoca a otros dos futbolistas previo a enfrentar a Haití y Nicaragua

¡Altas en la 'H'! Hay noticias en la concentración de la Selección de Honduras de cara al inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
En las últimas horas, se ha dado a conocer que el entrenador Reinaldo Rueda ha tomado la decisión de convocar a dos futbolistas de la Liga Nacional de Honduras para completar su lista de 26 jugadores y no 24 como lo fue al inicio.
Se trata del mediocampista Denis Meléndez, quien anoche fue el MVP con un doblete en la victoria de Motagua ante Real España, y el atacante Yustin Arboleda, de Olimpia, quien se unirá a la concentración para aportar más opciones ofensivas al equipo hondureño.
Según pudo conocer LA PRENSA, estos dos llamados de última hora no responden a ninguna lesión ni contratiempo físico de los jugadores previamente citados, sino que fue una medida de Rueda para ampliar su nómina y contar con más variantes tácticas de cara a los partidos decisivos.
Ambos futbolistas se integrarán de inmediato a los trabajos de preparación de la Selección de Honduras, que este viernes 8 de septiembre se enfrentará a Haití en Curazao y cuatro días después se medirá ante Nicaragua en el Chelato Uclés.
ASÍ QUEDARÍA LA CONVOCATORIA DE HONDURAS
PORTEROS: Luis López (Real España), Édrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua);
DEFENSAS: Luis Santamaría (Motagua), Getsel Montes (Herediano), Andy Nájar (Nashville - MLS), Julián Martínez (Alverca - Portugal), Franklin Flores (Real España), Cristopher Meléndez (Motagua), Joseph Rosales (Minnesota - MLS) y Marcelo Santos (Motagua);
VOLANTES: Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita), José Mario Pinto (Olimpia), David Ruiz (Inter Miami), Raúl García (Lobos), Edwin Rodríguez (Olimpia), Carlos Pineda (Sporting - Costa Rica) y Alexy Vega (Marathón), Denis Meléndez (Motagua);
DELANTEROS: Alenis Vargas (SJK - Finlandia), Romell Quioto (Al Najma - Arabia Saudita), Anthony Lozano (Santos - Liga MX), Luis Palma (Lech Poznán - Polonia), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia).