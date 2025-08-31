  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España

Las imágenes más curiosas que dejó el vibrante clásico que disputaron Motagua y Real España por la jornada 7 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional.

  • 31 de agosto de 2025 a las 21:58 -
  • German Alvarado
Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
1 de 24

Estas fueron las fotos más curiosas que dejó el espectacular partido que protagonizaron Motagua y Real España en el cierre de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Nacional.

 Fotos Marvin Salgado.
Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
2 de 24

La afición del Motagua llegó en gran cantidad al estadio Nacional: Celebraron el triunfo de 3-2 ante Real España y también el 97 aniversario de fundación del equipo azul que fue el pasado viernes 29 de agosto.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
3 de 24

Las bellas chicas no podían faltar y en el sector de silla pudimos captar a varias hermosas jóvenes.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
4 de 24

Virginia Varela junto a su linda hija en el sector de silla llegaron desde muy temprano. Son la esposa e hija del exjugador hondureño Emilio Izaguirre.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
5 de 24

Ella posó besando el escudo de su amado Motagua.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
6 de 24

Estas tres amigas enamoraron en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
7 de 24

De forma amena las tres amigas se pusieron de pie y posaron para nuestro lente. Definitivamente que Motagua cuenta con hermosas aficionadas.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
8 de 24

Muñeca: Otra linda joven que llegó para ver a su amado Motagua.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
9 de 24

Otras hermosas chicas que posaron para el lente de Diario LA PRENSA.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
10 de 24

Una linda fotógrafa que llegó a realizar su trabajo.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
11 de 24

Luis Cruz, presidente del Vida, fue el infiltrado ya que sorprendió llegando al estadio Nacional para ver el partido Motagua vs Real España.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
12 de 24

Esta hermosa aficionada del Motagua cautivó con su belleza en el sector de silla previo al inicio del Motagua vs Real España.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
13 de 24

El 11 titular del Real España que mandó a la cancha Jeaustin Campos para el duelo ante Motagua.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
14 de 24

John Kleber Oliveira da Silva se estrenó en el fútbol de Honduras al marcar el primer gol del partido.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
15 de 24

El brasileño John Kleber Oliveira da Silva celebró su gol junto al Droopy Gómez en una acción donde el argentino le brindó una enorme asistencia.
Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
16 de 24

Héroe impensado: El centrocampista Denis Meléndez se lució con un doblete en el triunfo del Motagua ante Real España.
Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
17 de 24

Jugadores del Real España salieron molestos tras un primer tiempo espantoso.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
18 de 24

Para el segundo tiempo la máquina se repuso y llegó a empatarlo con goles de Darlin Mencía y Benavídez.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
19 de 24

Denis Meléndez marcó el 3-2 definitivo del Motagua ante Real España cuando se jugaban los 65 minutos.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
20 de 24

Carlos Mejía se marchó lesionado en Motagua y hay susto en la delegación azul.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
21 de 24

Carlos Mejía se quejó del dolor y este lunes se podría conocer si sufre una grave lesión.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
22 de 24

Otro que se marchó lesionado fue el brasileño Gustavo Moura en Real España.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
23 de 24

Tras el pitazo final, Javier López, DT español del Motagua, se dirigió donde estaba la barra del Motagua y celebró con ellos el triunfo.

Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España
24 de 24

Por su parte la máquina del Real España se marchó con amargura.
Cargar más fotos