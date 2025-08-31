Fiesta del Motagua, héroe impensado, tres amigas enamoraron y amargura del Real España

Estas fueron las fotos más curiosas que dejó el espectacular partido que protagonizaron Motagua y Real España en el cierre de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
La afición del Motagua llegó en gran cantidad al estadio Nacional: Celebraron el triunfo de 3-2 ante Real España y también el 97 aniversario de fundación del equipo azul que fue el pasado viernes 29 de agosto.
Las bellas chicas no podían faltar y en el sector de silla pudimos captar a varias hermosas jóvenes.
Virginia Varela junto a su linda hija en el sector de silla llegaron desde muy temprano. Son la esposa e hija del exjugador hondureño Emilio Izaguirre.
Ella posó besando el escudo de su amado Motagua.
Estas tres amigas enamoraron en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
De forma amena las tres amigas se pusieron de pie y posaron para nuestro lente. Definitivamente que Motagua cuenta con hermosas aficionadas.
Muñeca: Otra linda joven que llegó para ver a su amado Motagua.
Otras hermosas chicas que posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
Una linda fotógrafa que llegó a realizar su trabajo.
Luis Cruz, presidente del Vida, fue el infiltrado ya que sorprendió llegando al estadio Nacional para ver el partido Motagua vs Real España.
Esta hermosa aficionada del Motagua cautivó con su belleza en el sector de silla previo al inicio del Motagua vs Real España.
El 11 titular del Real España que mandó a la cancha Jeaustin Campos para el duelo ante Motagua.
John Kleber Oliveira da Silva se estrenó en el fútbol de Honduras al marcar el primer gol del partido.
El brasileño John Kleber Oliveira da Silva celebró su gol junto al Droopy Gómez en una acción donde el argentino le brindó una enorme asistencia.
Héroe impensado: El centrocampista Denis Meléndez se lució con un doblete en el triunfo del Motagua ante Real España.
Jugadores del Real España salieron molestos tras un primer tiempo espantoso.
Para el segundo tiempo la máquina se repuso y llegó a empatarlo con goles de Darlin Mencía y Benavídez.
Denis Meléndez marcó el 3-2 definitivo del Motagua ante Real España cuando se jugaban los 65 minutos.
Carlos Mejía se marchó lesionado en Motagua y hay susto en la delegación azul.
Carlos Mejía se quejó del dolor y este lunes se podría conocer si sufre una grave lesión.
Otro que se marchó lesionado fue el brasileño Gustavo Moura en Real España.
Tras el pitazo final, Javier López, DT español del Motagua, se dirigió donde estaba la barra del Motagua y celebró con ellos el triunfo.
Por su parte la máquina del Real España se marchó con amargura.