Honduras: Llegó el primer legionario, reencuentro y petición de Rueda

Legionario se unió a la concentración, la petición de Reinaldo Rueda y reencuentro en primer entreno de Honduras de cara a las eliminatorias.

La Selección de Honduras realizó este sábado 30 de agosto su primer entrenamiento de cara a los juegos eliminatorios ante Haití y Nicaragua.

 Fotos Alex Pérez.
La Bicolor comandada por Reinaldo Rueda arribó al Centro de Alto Rendimiento del Olimpia, para realizar su práctica y prepararse rumbo al Mundial del 2026.
Luis Ortiz, fue una de las novedades en la convocatoria. Se ha ganado su lugar en Motagua y fue tomado en cuenta por Reinaldo Rueda.
Jorge Álvarez y José Mario Pinto, se perdieron el juego ante Marathón en Liga, y fueron de los primeros en sumarse a la concentración.

Los 14 jugadores de la Liga Nacional de Honduras se concentraron desde el viernes en Tegucigalpa.
El "Búho" Meléndez y "Buba" López llegaron con buen ambiente al entreno de la Bicolor.
El primer legionario en sumarse a la concentración de la Selección de Honduras fue Carlos Pineda, actual jugador del Sporting San José de Costa Rica.
El exjugador de Olimpia se reencontró con varios de sus compañeros, Jorge Álvarez y José Mario Pinto.

Los tres jugadores se mostraron emocionados al compartir en la Bicolor.
Carlos Pineda estuvo varios años en Olimpia y regresó a Honduras para sumarse y aportar a la Selección en los duelos ante Haití y Nicaragua. Pineda podría ocupar la plaza de Kervin Arriaga, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión.
'Buba' y Luis Ortíz son dos de los porteros convocados por Reinaldo Rueda.
La Selección de Honduras está comprometida al 100%, quieren ir al Mundial 2026 de forma directa.
En total, 15 jugadores ya se encuentran concentrados con la Bicolor en Tegucigalpa.
Reinaldo Rueda pidió un momento para dedicar palabras a Olimpia, Motagua y Real España por su clasificación a cuartos de final en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.
"Felicitar la gran semana que ha tenido el fútbol hondureño, por ese gran paso (Olimpia, Motagua y Real España) a la siguiente ronda. Creo que todos lo celebramos", dijo el estratega.
