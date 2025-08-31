Tabla en Honduras tras triunfo de Motagua ante Real España; Platense sorprende

Tegucigalpa, Honduras.

¡Cerramos con nuevo líder! La séptima jornada del Torneo Apertura 2025 tuvo de todo y este domingo finalizaron las acciones con los juegos entre el Juticalpa FC vs Lobos, Platense vs Choloma y el clásico entre el Motagua vs Real España.

Los Azules terminaron con broche de oro la jornada 7, luego de vencer en un partidazo por 3-2 a los Aurinegros. Con este resultado, el Ciclón sumó su segundo triunfo y sigue escalando en la tabla de posiciones.

Tras los cinco partidos disputados y con el descanso del Olancho FC en esta semana, el líder que quedó en la séptima fecha fue el Marathón. Los verdolagas doblegaron al Olimpia en el Estadio Olímpico, por lo que los alcanzaron con 14 puntos y por diferencia de goles se alzaron a la cima.