  1. Inicio
  2. · Deportes

Motagua vs Real España, en vivo, Liga Nacional: Horario y dónde verlo

Azules y aurinegros cierran la jornada 7 del Apertura 2025-2026 con un apasionante clásico.

  • 31 de agosto de 2025 a las 11:31 -
  • German Alvarado
Motagua vs Real España, en vivo, Liga Nacional: Horario y dónde verlo

Motagua y Real España se enfrentarán en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras.

La séptima jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras concluye este domingo con un vibrante clásico que disputarán Motagua y Real España.

Azules y aurinegros llegan con la moral a tope en el juego a realizarse hoy ya que a mitad de semana ambos clubes lograron la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El pasado martes, el ciclón dio uno batacazo tras eliminar a un favorito como Saprissa y además avanzó como primero de su grupo a la siguiente ronda.

Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos

En el caso de la máquina, el jueves hicieron la hazaña tras golear 4-0 al Sporting San Miguelito en una noche que jamás olvidará la afición del conjunto sampedrano.

Ahora ya concentrados en el campeonato hondureño, los dos equipos llegan con la urgencia de sacar un resultado positivo ya que han tenido un inicio irregular en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En la tabla de posiciones, Motagua es noveno en la tabla de posiciones con apenas cuatro puntos, por lo que está urgido de la victoria para dejar los últimos lugares y comenzar a instalar en una mejor posición.

En cambio Real España, en la jornada anterior fue derrotado como local por Juticalpa FC y en la clasificación es quinto con 10 unidades, necesitan ganar para estar al acecho de un primer lugar que le pertenece al Marathón (14pts).

Cabe recordar que azules y aurinegros no podrán contar con los jugadores que fueron convocados a la selección nacional de Honduras ya que se avecina la participación de la H en la ronda final de las eliminatorias.

Por el lado del Motagua, no tendrán a los futbolistas Luis Ortiz, Marcelo Santos, Cristhopher Meléndez, Luis Santamaría. Por el Real España tendrá las bajas de Luis Aurelio Buba López y Franklin Flores.

Luis Palma brilla en Polonia con su segundo gol en la Liga con Lech Poznań

DOS CHICAS EN LA CUARTETA ARBITRAL

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Nelson Salgado como el árbitro central para el duelo que protagonizarán Motagua y Real España por la jornada 7.

Lo estarán acompañando como asistentes Shirley Perelló y Kevin Zepeda, por su parte de cuarto árbitro estará la joven Merlín Soto.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El partido Motagua vs Real España de este domingo 31 de agosto comenzará a las 7:30PM en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Se podrá ver por la señal de Canal Deportes TVC.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias