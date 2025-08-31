Motagua vs Real España, en vivo, Liga Nacional: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El pasado martes, el ciclón dio uno batacazo tras eliminar a un favorito como Saprissa y además avanzó como primero de su grupo a la siguiente ronda.

Azules y aurinegros llegan con la moral a tope en el juego a realizarse hoy ya que a mitad de semana ambos clubes lograron la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 .

La séptima jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras concluye este domingo con un vibrante clásico que disputarán Motagua y Real España.

En el caso de la máquina, el jueves hicieron la hazaña tras golear 4-0 al Sporting San Miguelito en una noche que jamás olvidará la afición del conjunto sampedrano.

Ahora ya concentrados en el campeonato hondureño, los dos equipos llegan con la urgencia de sacar un resultado positivo ya que han tenido un inicio irregular en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En la tabla de posiciones, Motagua es noveno en la tabla de posiciones con apenas cuatro puntos, por lo que está urgido de la victoria para dejar los últimos lugares y comenzar a instalar en una mejor posición.

En cambio Real España, en la jornada anterior fue derrotado como local por Juticalpa FC y en la clasificación es quinto con 10 unidades, necesitan ganar para estar al acecho de un primer lugar que le pertenece al Marathón (14pts).

Cabe recordar que azules y aurinegros no podrán contar con los jugadores que fueron convocados a la selección nacional de Honduras ya que se avecina la participación de la H en la ronda final de las eliminatorias.

Por el lado del Motagua, no tendrán a los futbolistas Luis Ortiz, Marcelo Santos, Cristhopher Meléndez, Luis Santamaría. Por el Real España tendrá las bajas de Luis Aurelio Buba López y Franklin Flores.