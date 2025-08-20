Motagua saca la chequera: Ficha a brasileño tras dar de bajar a delantero

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua hará oficial en las próximas horas la contratación del delantero brasileño John Kleber Oliveira da Silva, quien reforzará el ataque azul tras la salida del colombiano Wilmar Jordán. Con 25 años y una estatura de 1.93 metros, el ariete llega para convertirse en la referencia ofensiva del equipo capitalino. Diario LA PRENSA conoció en exclusiva que la institución hondureña tuvo que pagar la cláusula de rescisión por el sudamericano.

El atacante llega procedente del Deportivo Achuapa de Guatemala, aunque también tuvo un paso reciente por el Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica. Su fichaje no es casualidad: el técnico español Javier López, actual estratega del Ciclón, lo conoce bien por su experiencia en la liga chapina y avaló su llegada.

TRAYECTORIA

John Kleber ha construido su carrera en diversos países y clubes. En Brasil pasó por instituciones como Ponte Preta, Corinthians, Río Branco, EC São José y Juventude, mientras que en el extranjero militó en Zhenis (Kazajistán), CSyD Cooper (Uruguay) y el ya mencionado Pérez Zeledón. Su presencia física y capacidad aérea lo convierten en un delantero ideal para el estilo que Motagua busca implementar. A sus 25 años, está en una etapa de madurez deportiva que le permite aportar goles y experiencia internacional al conjunto hondureño. El fichaje responde a la necesidad inmediata e imperiosadel club de fortalecer la zona ofensiva, tras la baja de Wilmar Jordán, y a la intención de competir al más alto nivel tanto en la Liga Nacional como en torneos internacionales.