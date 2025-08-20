Motagua saca la chequera: Ficha a brasileño tras dar de bajar a delantero

Motagua hará oficial en las próximas horas la contratación del delantero brasileño John Kleber Oliveira da Silva, quien reforzará el ataque azul tras la salida del colombiano Wilmar Jordán.
Con 25 años y una estatura de 1.93 metros, el ariete llega para convertirse en la referencia ofensiva del equipo capitalino. Diario LA PRENSA conoció en exclusiva que la institución hondureña tuvo que pagar la cláusula de rescisión por el sudamericano.
El atacante llega procedente del Deportivo Achuapa de Guatemala, aunque también tuvo un paso reciente por el Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica.
Su fichaje no es casualidad: el técnico español Javier López, actual estratega del Ciclón, lo conoce bien por su experiencia en la liga chapina y avaló su llegada.
TRAYECTORIA
John Kleber ha construido su carrera en diversos países y clubes. En Brasil pasó por instituciones como Ponte Preta, Corinthians, Río Branco, EC São José y Juventude, mientras que en el extranjero militó en Zhenis (Kazajistán), CSyD Cooper (Uruguay) y el ya mencionado Pérez Zeledón.
Su presencia física y capacidad aérea lo convierten en un delantero ideal para el estilo que Motagua busca implementar. A sus 25 años, está en una etapa de madurez deportiva que le permite aportar goles y experiencia internacional al conjunto hondureño.
El fichaje responde a la necesidad inmediata e imperiosadel club de fortalecer la zona ofensiva, tras la baja de Wilmar Jordán, y a la intención de competir al más alto nivel tanto en la Liga Nacional como en torneos internacionales.
La llegada de John Kleber genera expectativa en la afición azul ya que a los azules siempre les ha venido bien el mercado brasileño, donde se recuerda con much cariño exjugadores como edro Caetano da Silva, Ado Baptista, Jurandir dos Santos, Jocimar Nascimento, Pedro Santa o Israel Silva, que son de los últimos.
El exjugador del Achuapa llegará en las próximas horas a Honduras para incorporarse de inmediato a la disciplina del ciclón azul, que buscó nuevamente al atacante argentino Santiago Gómez. Los capitalinos preparan el fichaje de otro atacantes de origen hondureño.