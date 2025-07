Wilmar Jordán hace confesión sobre su fichaje por Motagua y el exjugador que le habló

San Pedro Sula, Honduras.

¿Qué conocía del Motagua y del fútbol de Honduras?

"La verdad no sabía mucho, pero me asesoré de varios compañeros que han pasado por acá y me hablaron muy bien del fútbol de Honduras y del Motagua, me comentaron que es un equipo ganador, siempre está peleando campeonatos y eso sin lugar a dudas me motivó a venir."

¿Quiénes fueron los que te hablaron?

"Santiago Moya, es uno de los que estuvo por aquí, la verdad no le fue muy bien por las lesiones que tuvo, pero me habló bien del Motagua y del país."