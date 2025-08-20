Real España vence al Diriangén y sigue con vida en la Copa Centroamericana 2025

San Pedro Sula, Honduras.

La Máquina no tuvo en el banquillo al entrenador costarricense Jeaustin Campos , quien recibió 10 juegos de suspensión por gestos discriminatorios y la directiva apelará la fuerte sanción a la Concacaf.

Real España sigue con vida en la Copa Centroamericana 2025 venciendo, con poco fútbol, por 1-0 al Diriangén FC de Nicaragua en el estadio Morazán y obteniendo sus primeros tres puntos en el Grupo B de la competición de Concacaf .

Una primera parte para el olvido de los aurinegros. Al minuto 5, Luis Coronel con remate cruzado asustó a Luis 'Buba' López. Sin embargo, Jack Jean-Baptiste y Gustavo Moura desperdiciaron las ocasiones de gol.

En el complemento se fue encima el conjunto aurinegro con un potente remate de Darixon Vuelto y luego, de la línea, evitar el tanto de Daniel Aparicio.

El invitado especial llegó. Al 64', tiro libre lanzado por Jhow Benavídez, Aparicio cabeceó y el meta dio rebote, Brayan Moya estaba como un verdadero cazagoles para romper el cerrojo y celebrar el 1-0 que fue el definitivo.

'Buba' López le tapó un remate lleno a Renzo Carballo en el último suspiro para mantener a los sampedranos en la pelea por un boleto a caurtos de final.

La Máquina tendrá su último juego del grupo B el jueves 28 de agosto en San Pedro Sula ante Sporting San Miguelito de Panamá, que este jueves enfrenta al Herediano, y los aurinegros esperan que empaten para tener un cierre de infarto.