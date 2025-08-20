Real España vence al Diriangén y sigue con vida en la Copa Centroamericana 2025

Real España sigue con vida en la Copa Centroamericana 2025 venciendo, con poco fútbol, por 1-0 al Diriangén FC de Nicaragua en el estadio Morazán y obteniendo sus primeros tres puntos en el Grupo B de la competición de Concacaf.
La Máquina no tuvo en el banquillo al entrenador costarricense Jeaustin Campos, quien recibió 10 juegos de suspensión por gestos discriminatorios y la directiva apelará la fuerte sanción a la Concacaf.
Una primera parte para el olvido de los aurinegros. Al minuto 5, Luis Coronel con remate cruzado asustó a Luis 'Buba' López. Sin embargo, Jack Jean-Baptiste y Gustavo Moura desperdiciaron las ocasiones de gol.
En el complemento se fue encima el conjunto aurinegro con un potente remate de Darixon Vuelto y luego, de la línea, evitar el tanto de Daniel Aparicio.
El invitado especial llegó. Al 64', tiro libre lanzado por Jhow Benavídez, Aparicio cabeceó y el meta dio rebote, Brayan Moya estaba como un verdadero cazagoles para romper el cerrojo y celebrar el 1-0 que fue el definitivo.
'Buba' López le tapó un remate lleno a Renzo Carballo en el último suspiro para mantener a los sampedranos en la pelea por un boleto a caurtos de final.
La Máquina tendrá su último juego del grupo B el jueves 28 de agosto en San Pedro Sula ante Sporting San Miguelito de Panamá, que este jueves enfrenta al Herediano, y los aurinegros esperan que empaten para tener un cierre de infarto.
- FICHA TÉCNICA:
1 - REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean-Baptiste, 10. Jhow Benavídez, 18. Darixon Vuelto (César Romero, min.86), 36. Roberto Osorto (Carlos Mejía, min.68 - Anfronit Tatum, min.86), 15. Dixon Ramírez (Brayan Moya, min.46) y 11. Gustavo Souza (Yeison Moreno, min.86).
DT: Jeaustin Campos
0 - DIRIANGÉN: 25. Brayan Rodríguez, 2. Anyelo Velásquez, 6. German Aguirre, 3. Justing Cano, 4. Melvin Hernández, 24. Rodrigo Llanto (José Montiel, min.63), 16. Junior Arteaga, 14. Jason Coronel, 8. Jonathan Moncada, 9. Luis Coronel y 18. Renzo Carballo.
DT: José Giacone
ESTADIO: Morazán, de San Pedro Sula.