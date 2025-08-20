  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora

El eufórico festejo de Brayan Moya, le gritó el gol a un aficionado y poca afluencia en el Morazán.

La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
1 de 24

Las imágenes que dejó el primer triunfo del Real España (1-0) sobre Diriangén de Nicaragua en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2025, en el estadio Morazán.

 Fotos: Mauricio Ayala y Neptalí Romero
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
2 de 24

Esta linda aficionada posa sonriente para el lente de Diario La Prensa.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
3 de 24

Elías Burbara, presidente del Real España, estuvo presente en el estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
4 de 24

Dos mil aficionados asistieron a ver el partido Real España vs Diriangén en el estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
5 de 24

Este hincha del Real España se arriesga al subirse a uno de los cercos del estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
6 de 24

Un futbolista del Real España se quitó sus tenis y calcetines para caminar descalzo en la cancha del Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
7 de 24

César Romero fue el jugador del Real España que caminó descalzo sobre el estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
8 de 24

César Romero fue el jugador del Real España que caminó descalzo sobre el estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
9 de 24

Esta hermosa aficionada del Real España cautivó en las gradas del estadio Morazán.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
10 de 24

La linda chica fue sensación durante el partido entre Real España y Diriangén.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
11 de 24

La joven festejó el triunfo del Real España contra el Diriangén de Nicaragua.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
12 de 24

Dixon Ramírez, superando a un defensa del Diriangén, buscando el arco rival.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
13 de 24

El árbitro puertorriqueño José Torres le mostró tarjeta amarilla al delantero brasileño Gustavo Souza.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
14 de 24

La frustración de los jugadores del Real España en el primer tiempo al no poder marcar.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
15 de 24

La frustración de los jugadores del Real España en el primer tiempo al no poder marcar.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
16 de 24

Brayan Moya entró de cambio en el segundo tiempo y a los minutos marcó el gol de la victoria del Real España ante Diriangén. Así lo celebró.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
17 de 24

El delantero del Real España le gritó su gol a un hincha de su equipo que estaba en las graderías.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
18 de 24

Este fue el aficionado al que Brayan Moya le gritó su gol para el triunfo del Real España.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
19 de 24

Roberto Osorto sufrió una fea caída tras una falta y parece de gravedad. El jugador se agarraba la clavícula.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
20 de 24

El cuerpo de bomberos sacó a Roberto Osorto del campo en camilla.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
21 de 24

Los gestos de dolor de Roberto Osorto por la grave lesión que sufrió.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
22 de 24

El joven futbolista del Real España salió de la cancha entre lágrimas.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
23 de 24

Roberto Osorto no pudo contener el llanto por la lesión que sufrió.
La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora
24 de 24

Roberto Osorto fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial.
Cargar más fotos