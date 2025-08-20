La alegría de Real España, grave lesión, jugador caminó descalzoy linda chica enamora

Las imágenes que dejó el primer triunfo del Real España (1-0) sobre Diriangén de Nicaragua en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2025, en el estadio Morazán.
Esta linda aficionada posa sonriente para el lente de Diario La Prensa.
Elías Burbara, presidente del Real España, estuvo presente en el estadio Morazán.
Dos mil aficionados asistieron a ver el partido Real España vs Diriangén en el estadio Morazán.
Este hincha del Real España se arriesga al subirse a uno de los cercos del estadio Morazán.
Un futbolista del Real España se quitó sus tenis y calcetines para caminar descalzo en la cancha del Morazán.
César Romero fue el jugador del Real España que caminó descalzo sobre el estadio Morazán.
Esta hermosa aficionada del Real España cautivó en las gradas del estadio Morazán.
La linda chica fue sensación durante el partido entre Real España y Diriangén.
La joven festejó el triunfo del Real España contra el Diriangén de Nicaragua.
Dixon Ramírez, superando a un defensa del Diriangén, buscando el arco rival.
El árbitro puertorriqueño José Torres le mostró tarjeta amarilla al delantero brasileño Gustavo Souza.
La frustración de los jugadores del Real España en el primer tiempo al no poder marcar.
Brayan Moya entró de cambio en el segundo tiempo y a los minutos marcó el gol de la victoria del Real España ante Diriangén. Así lo celebró.
El delantero del Real España le gritó su gol a un hincha de su equipo que estaba en las graderías.
Este fue el aficionado al que Brayan Moya le gritó su gol para el triunfo del Real España.
Roberto Osorto sufrió una fea caída tras una falta y parece de gravedad. El jugador se agarraba la clavícula.
El cuerpo de bomberos sacó a Roberto Osorto del campo en camilla.
Los gestos de dolor de Roberto Osorto por la grave lesión que sufrió.
El joven futbolista del Real España salió de la cancha entre lágrimas.
Roberto Osorto no pudo contener el llanto por la lesión que sufrió.
Roberto Osorto fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial.