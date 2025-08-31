Victoria contundente: Platense derrota a Choloma y suma tres puntos claves

San Pedro Sula

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuó con sus acciones, grandes momentos y partidazos de nuestro fútbol hondureño.

En un grandioso partido por la Jornada 7 del campeonato, Platense y Choloma entregaron un gran duelo en el Estadio Francisco Morazán, en el que Platense se impuso 3-1.

Los primeros 25 minutos del partido fueron muy disputados, con las defensas sólidas en la parte de atrás y muy pocas oportunidades, pero en momentos en que ambos clubes propusieron tener el control del juego.

El primer gol del partido llegó cerca de finalizar el primer tiempo. Platense se acercó al área con un centro que pegó en la mano de Yasser Santos, y el árbitro pitó el penal. Georgie Welcome se encargó de ejecutarlo y anotó al minuto 45 para irse al descanso con ventaja.

El segundo tiempo tardó en ponerse en marcha, ya que el Estadio Francisco Morazán empezó a tener problemas de electricidad y el partido se reanudó luego de una espera.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Se reanudó el duelo y, al 55, el árbitro marcó la pena máxima a favor de Choloma, pero Axel Alvarado falló el penal, aunque se tuvo que repetir ya que el arquero de Platense se adelantó, acción que pasó desapercibida.

Entre el minuto 60 y el 70, Choloma fue más ofensivo e intentó igualar el marcador, pero el Tiburón aprovechó una gran jugada colectiva por la banda que dejó solo a Erick Puerto, quien definió para anotar la segunda diana del Platense al minuto 71.

Platense no bajó los brazos y quiso más, marcando el tercero por medio de Carlos Pérez al 83, para ponerle fin a las esperanzas de Choloma de intentar empatar el duelo.

Con esta victoria, el Platense llega a 12 puntos y se coloca en el tercer puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Sin embargo, es importante mencionar que Real España jugará ante Motagua para cerrar la jornada 7, y de ganar, enviaría al Tiburón al cuarto lugar.