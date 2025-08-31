Luis Palma brilla en Polonia con su segundo gol en la Liga con Lech Poznań

Luis Palma se vuelve a encontrar con el gol en el Lech Poznań de Polonia. El catracho marcó este domingo un golazo en la victoria momentánea de su equipo y ya suma su segunda diana en su nueva casa.

El equipo del hondureño empataba sin goles en su estadio, sin embargo, apareció el futbolista catracho para darle la alegría a su club e irse al descanso con los tres puntos, a falta de lo que pase en el segundo tiempo.

Joel Pereira, lateral derecho de Portugal, fue quien envió el centro al área para que apareciera Luis Palma Oseguera, quien se metió con astucia y llegó a rematar casi al segundo palo de cabeza, sellando de esta forma su segunda anotación con el conjunto polaco.