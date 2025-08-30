Rueda explica la convocatoria de Choco Lozano y el regreso de David Ruiz

Tegucigalpa, Honduras.

El seleccionador nacional sacó avante la primera ronda, donde clasificó como líder tras enfrentarse en un encuadre con selecciones como Bermudas, Islas Caymán y Antigua y Barbuda . Ahora quiere llegar a su segunda Copa del Mundo con la 'H'.

El entrenador Reinaldo Rueda compareció en rueda de prensa en el inicio de la concentración de la Selección de Honduras , que se preparará para afrontar los duelos contra Haití y Nicaragua en septiembre.

En su exposición, el colombiano confirmó porqué sigue confiando en el Choco Lozano , un jugador lleno de críticas por la prensa y afición, también se mostró feliz por la clasificación del Olimpia , Motagua y Real España a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La clasificación de los clubes hondureños en Copa Centroamericana: "El autoestima fluye, va a subir el nivel competitivo de nuestros jugadores, la Liga Nacional va a tener un mejor nivel y los jugadores estarán motivados".

Sobre Choco Lozano y por qué sigue confiando en él: "Con Antony es con quien más he hablado, es una situación especial, primero porque es un jugador que se puso la camiseta de Honduras desde los 15 años y esos jugadores merecen respeto y todo lo que significa esa trayectoria. Tal vez no llegó en el momento ideal al Santos y por eso ha sufrido, esa es la exigencia en un jugador de élite como él. Era difícil su convocatoria; era o quitándole la presión no trayéndolo o ratificando que es nuestro capitán, líder, capitán y trayéndolo, a lo mejor hace los goles con los que nos abrazaremos. Con los profes discutía eso al analizar la nómina.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

A veces o la saturación mental de tantos partidos o el no jugar, eso afecta al jugador, en España solo jugaba la Copa del Rey y vino a Santos por estar en la selección, vino a México por jugar más seguido por la ilusión que tiene de ir al Mundial. Fue una convocatoria que analicé mucho, la compartí con Antony y él creía que no venía por lo que le había dicho, quería quitarle esa presión, quería protegerlo, que se liberara, pero al final es nuestro goleador y el hombre que tenemos que confiar en él y se recuperará".

Cree en los jugadores: "Es una nueva historia con una generación diferente, con un fútbol diferente, pero con muchachos que se merecen estar en un Mundial, algunos han estado en Mundiales Sub 20, otros no, la gran mayoría de jugadores de Honduras no han estado en esas lides. Lo único que nos toca es en la cancha ganarnos esa credibilidad y ese respeto y pasar a la historia como los muchachos de Sudáfrica y Brasil, que la gente los recuerda con cario y gratitud. Estos jugadores han hecho un recorrido que es difícil, y por muy gris que esté el panorama, confiamos que nuestros jugadores lo pueden lograr".

Su opinión sobre Alenis Vargas: "Hemos venido conversando desde que estaba en la MLS. No ha podido jugar en la selección y consideré varios factores para tenerlo; por su momento, la posición en la que juega, es un chico que juega todo el año en cancha sintética y creo que así como él hay otros jóvenes en Liga Nacional que harán el recambio generacional y deben de asumir esa responsabilidad y ese cambio. Ojalá llegue bien, tendrá un itinerario complejo. Está al "100", dice, como dicen los jugadores, todos dicen eso, pero eso no me sirve, yo les digo que los quiero al 500. Le llegó el momento a Alenis y ojalá sepa aprovecharlo".

El regreso de David Ruiz: "David Ruiz está en ese momento... jugó 56 minutos el fin de semana pasado, este no jugó, va a jugar la final de la Leagues Cup mañana. Estuvimos analizando ese caso. Está muy motivado, dispuesto y considero que se ha hecho una inversión importante para él, lo que le costó para llegar acá, lo de su representante que no quería que jugara para Honduras sino para Estados Unidos, es un jugador nuestro y que será de la Selección de Honduras, que siga con ese crecimiento. La verdad bien, muy dispuesto en venir y a aportar".