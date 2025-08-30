Marathón vs Olimpia, EN VIVO: ¡Se juega el clásico en SPS!

¡Noche de clásico! San Pedro Sula se viste de gala y este sábado alberga el electrizante choque entre Marathón vs Olimpia, en el juego correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. Ambos combinados pelean por estar en lo más alto en la tabla de posiciones.
EN VIVO Marathón vs Olimpia
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO: Cambio en Olimpia
Ingresa: Mullet
Sale: Jamir Maldonado
FINAL DEL PRIMER TIEMPO /// Marathón, con golazo tempranero de Sacaza, está derrotando al Olimpia en San Pedro Sula.
MINUTO 45 -- SE AGREGAN TRES MINUTOS
MINUTO 37 -- Jamir Maldonado, jugador del Olimpia, es el primer amonestado del partido.
MINUTO 35 -- Queiroz se da la media vuelta y caza en el aire el balón, que termina llegando a las manos de Samudio.
MINUTO 34 -- Olimpia se va al ataque. Yustin Arboleda asiste a Jamir Maldonado, que remata de primera sin generar peligro.
MINUTO 26 -- Le queda la esférica a Facundo Queiroz y de volea quiso romper el marco, pero la termina mandando desviada.
MINUTO 25 -- Cabezazo de Emmanuel Hernández tras tiro de esquina de Olimpia y pega en el larguero.
MINUTO 19 -- Montiel se atreve con un disparo de larga distancia, pero llega a las manos del arquero verdolaga.
MINUTO 16 -- Arboleda manda centro y Emmanuel Hernández cabecea desviado frente a la meta de Samudio.
MINUTO 13 -- Olimpia comienza a tomar control en el medio campo en busca de la zona de ataque.
MINUTO 11 -- Damin participativo en el inicio. Manda centro, pero Queiroz lo bloquea.
MINUTO 8 -- Damin Ramírez intentaba acercarse a la meta de los Albos, pero adelantó mucho el balón.
MINUTO 5 -- Los verdolagas dominan en los primeros minutos del partido. Olimpia sigue aturdido.
MINUTO 1 -- ¡GOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Cristian Sacaza se perfila sobre la escuadra y saca un remate colocado para vencer a Salazar. GOLAZO.
¡COMENZÓ EL CLÁSICO! El Marathón y el Olimpia ya se enfrentan en el clásico por la jornada 7 del Apertura 2025.
Cabe destacar que para los partidos de la jornada 7 del Apertura 2025 no contará con los jugadores convocados a la Selección de Honduras.
El 11 titular del Olimpia: 22 - Andrés Salazar, 15 - Kevin Guity, 2 - E. Hernández, 3 - Facundo Queiroz, 31 - Carlos 'Mango' Sánchez, 7 - Jamir Maldonado, 14 - Marcos Montiel, 12 - M. Arzú, 34 - Kevin López, 70 - Dereck Moncada, 19 - Yustin Arboleda.
El 11 titular de Marathón: César Samudio, Iván Anderson, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Damin Ramírez, Cristian Sacaza y Messiniti.
*Chelito regresa a la titularidad tras ausencia de Alexy Vega por convocatoria con Honduras.
El clásico en San Pedro Sula comienza a las 7:30 PM.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre el Marathón vs Olimpia!
-- LA PREVIA --
Un duelo que también tiene como atractivo, el reencuentro entre Pablo Lavallen, estratega del Monstruo Verde, con el cuadro Albo, al que dirigió en 2022. Ahora se ven las caras como rivales, y en donde intentará hacerse de los tres puntos para arrebatarle el liderato.
“Venimos con un grupo compacto y vamos con la mentalidad de traernos los tres puntos. Tenemos que ser campeones en los dos torneos”, apuntó este viernes Elison Rivas, el lateral zurdo de Olimpia que viene de meter un golazo a Xelajú en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los Albos, líderes invictos con 14 puntos en seis jornadas, llegan al Estadio Olímpico de San Pedro Sula para desafiar a un descansado Marathón que marcha segundo dentro del pelotón de tres equipos que tienen 11 unidades.
“Estamos conscientes que va a ser un partido importante, el torneo es largo, falta recorrido y son lindos desafíos. Para mí no existe morbo, lo veo como un partido más”, dejó caer desde la guarida Pablo Lavallén, el entrenador esmeralda que tendrá el primer pulso con su exequipo.
Cabe destacar que, para esta jornada del Apertura 2025, los equipos no contarán con la presencia de los convocados por Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras. Olimpia tiene 5 bajas: Jorge Benguché, Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. Mientras que los verdolagas no tendrán a su mejor jugador: Alexy Vega.