Marathón vs Olimpia, EN VIVO: ¡Se juega el clásico en SPS!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Noche de clásico! San Pedro Sula se viste de gala y este sábado alberga el electrizante choque entre Marathón vs Olimpia, en el juego correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. Ambos combinados pelean por estar en lo más alto en la tabla de posiciones.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO: Cambio en Olimpia Ingresa: Mullet Sale: Jamir Maldonado

FINAL DEL PRIMER TIEMPO /// Marathón, con golazo tempranero de Sacaza, está derrotando al Olimpia en San Pedro Sula.

MINUTO 45 -- SE AGREGAN TRES MINUTOS

MINUTO 37 -- Jamir Maldonado, jugador del Olimpia, es el primer amonestado del partido.

MINUTO 35 -- Queiroz se da la media vuelta y caza en el aire el balón, que termina llegando a las manos de Samudio.

MINUTO 34 -- Olimpia se va al ataque. Yustin Arboleda asiste a Jamir Maldonado, que remata de primera sin generar peligro.

MINUTO 26 -- Le queda la esférica a Facundo Queiroz y de volea quiso romper el marco, pero la termina mandando desviada.

MINUTO 25 -- Cabezazo de Emmanuel Hernández tras tiro de esquina de Olimpia y pega en el larguero.

MINUTO 19 -- Montiel se atreve con un disparo de larga distancia, pero llega a las manos del arquero verdolaga.

MINUTO 16 -- Arboleda manda centro y Emmanuel Hernández cabecea desviado frente a la meta de Samudio.

MINUTO 13 -- Olimpia comienza a tomar control en el medio campo en busca de la zona de ataque.

MINUTO 11 -- Damin participativo en el inicio. Manda centro, pero Queiroz lo bloquea.

MINUTO 8 -- Damin Ramírez intentaba acercarse a la meta de los Albos, pero adelantó mucho el balón.

MINUTO 5 -- Los verdolagas dominan en los primeros minutos del partido. Olimpia sigue aturdido.

MINUTO 1 -- ¡GOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Cristian Sacaza se perfila sobre la escuadra y saca un remate colocado para vencer a Salazar. GOLAZO.

¡COMENZÓ EL CLÁSICO! El Marathón y el Olimpia ya se enfrentan en el clásico por la jornada 7 del Apertura 2025.

Cabe destacar que para los partidos de la jornada 7 del Apertura 2025 no contará con los jugadores convocados a la Selección de Honduras.

El 11 titular del Olimpia: 22 - Andrés Salazar, 15 - Kevin Guity, 2 - E. Hernández, 3 - Facundo Queiroz, 31 - Carlos 'Mango' Sánchez, 7 - Jamir Maldonado, 14 - Marcos Montiel, 12 - M. Arzú, 34 - Kevin López, 70 - Dereck Moncada, 19 - Yustin Arboleda.

El 11 titular de Marathón: César Samudio, Iván Anderson, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Damin Ramírez, Cristian Sacaza y Messiniti. *Chelito regresa a la titularidad tras ausencia de Alexy Vega por convocatoria con Honduras.

El clásico en San Pedro Sula comienza a las 7:30 PM.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre el Marathón vs Olimpia!

-- LA PREVIA -- Un duelo que también tiene como atractivo, el reencuentro entre Pablo Lavallen, estratega del Monstruo Verde, con el cuadro Albo, al que dirigió en 2022. Ahora se ven las caras como rivales, y en donde intentará hacerse de los tres puntos para arrebatarle el liderato.